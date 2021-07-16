Киберполиция заблокировала 'криптобиржу', которая обманула украинцев на 250 миллионов гривен

Киберполиция прекратила мошенническую схему инвестиций в фиктивную криптобиржу. Ее организаторы обманули украинцев на 250 миллионов гривен.

Группа злоумышленников создала приложение электронной биржи, которое имело сходство со всемирно известными фирмами, которые занимаются продажей криптовалют. Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.

Инвесторам обещали прибыль в размере 7% в день. Минимальная сумма вложений составила 150 тысяч гривен. Мошенники также имели "послов", которые привлекали новых инвесторов в проект.

Однако, когда вкладчики пытались вернуть свои средства, организаторы сообщали им, что такая возможность отсутствует и блокировали. Таким образом злоумышленники присвоили свыше 250 миллионов гривен.

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В Черкассах и Хмельницкой области полиция провела семь санкционированных обысков в домах фигурантов и в их авто. Изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты, "черновые" записи, деньги, а также оружие.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины заявила, что раскрыла "крупнейшую майнинговую ферму", которая незаконно пользовалась электричеством в одном из бывших помещений АО "Вінницяобленерго". Однако представители компании ММІ Engineering, в которой прошли обыски, заявили, что занимаются лишь разработкой софта и обслуживанием сетей.