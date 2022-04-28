Из грязи в князи: как криптовалюта ApeCoin взлетела в топ-30 крупнейших за месяц

Курс токена ApeCoin вырос за неделю почти на половину и достиг $19,5 за монету. Несмотря на то, что этот актив вышел на рынок лишь пять недель назад, по своей рыночной капитализации он входит в 30-ку крупнейших.

OBOZREVATEL разбирался, что это за монета и какие перспективы ей прогнозируют аналитики.

Что такое ApeCoin

ApeCoin (APE) – альткоин, выпущенный 17 марта компанией Yuga Labs, которая является издателем одной из самых "элитных" коллекций NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC). Фактически, APE – токен управления и утилитарный токен этой экосистемы. Он управляется фондом Ape Foundation и децентрализованной организацией ApeCoin DAO.

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Эмитент планирует выделить для сообщества 62% монет, причем 15% распределят в результате эирдропа (то есть, бесплатной раздачи) между владельцами BAYC и его дочернего проекта Mutant Ape Yacht Club (MAYC). Владельцы таких NFT уже получили по 10 094 APE и 2042 APE соответственно.

Ещё 47% монет будут направлены на финансирование DAO, 23% останутся студии Yuga Labs (в том числе, 8% – ее четырем основателям), а 14% – остальным участникам запуска ApeCoin. Напоследок 1% токенов пойдет на благотворительность – в фонд Jane Goodall Legacy Foundation, который помогает диким обезьянам.

Кроме того, предполагается, что токен будет играть и одну из ключевых ролей в метавселенной Otherside, которую Yuga Labs планирует запустить 30 апреля. Хотя подробности проекта, кроме проморолика компания еще не озвучивала.

Взлет ApeCoin

Связь токена с такими популярными проектами, как и BAYC и MAYC и не до конца ясная природа токена обеспечили его мощной поддержкой криптосообщества. Рыночная капитализация APE составляет $5,4 млрд (28 место в мире).

Запуск проекта сопровождался резким взлетом курса монеты – с $7,3 до $16,4 за один APE. Но после последовавшей коррекции стоимость токена спустилась и начала расти уже в середине апреля.

Согласно данным крупнейшей криптобиржи Европы WhiteBIT 26 и 27 апреля курс APE к USDT установил два пика, приблизившись к отметке в $20 за монету. К 17:00 курс снизился до $19,04.

Что будет дальше?

Листинг на крупнейших биржах и грядущий запуск метавселенной Otherside дают повод полагать, что на достигнутом курс ApeCoin не остановится. На этом сходятся и некоторые криптоанатилики.

Например, основатель компании Eight Global Микаэль ван де Поппе считает оптимальной ценой для APE в районе $18,5. Но при этом он не исключает, что в краткосрочной перспективе монета может подорожать до $21-24.

Как свидетельствует долгосрочный прогноз финансового эксперта Коннора Брукса, если тенденции, которых придерживается APE, продолжится, к концу 2022 года курс монеты может достичь $50.

Он считает, что к 2023 году ApeCoin обретет реальную полезность, на фоне чего курс альткоина может достичь $90. А к концу 2024-го стоимость вырастет до $135 благодаря внедрению в многочисленные проекты Otherside и, соответственно, росту спроса со стороны инвесторов.

Важно помнить, что мнения экспертов не следует рассматривать в качестве инвестиционных советов, потому что никто не может точно предсказать курс ApeCoin или других активов. Поскольку криптовалютам свойственна крайняя волатильность, все инвестиции делаются исключительно на свой страх и риск.

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