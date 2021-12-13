Хакеры обманули в Twitter 73 млн человек информацией о биткоине

Неизвестный или группа неизвестных хакеров взломали аккаунт самого популярного мирового лидера в Twitter – премьер-министра Индии Нарендры Моди. В результате десяткам миллионов его подписчиков "сообщили" о том, что биткоин признан законным платежным средством.

Личный микроблог Моди подвергся взлому утром 12 декабря. Однако собственно фейковый твит был доступен недолго.

"Индия приняла биткоин в качестве законного платежного средства. Правительство официально купило 500 BTC и раздает их всем жителям страны. Будущее наступило сегодня", – говорилось в публикации.

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Вскоре ее удалили, а контроль над страницей восстановили. Позже канцелярия премьера распространила твит-опровержение.

"Страница премьер-министра Наренды Моди в Twitter была в течение очень короткого времени взломана. О произошедшем сообщили администрации Twitter, управление учетной записью немедленно возвратили. Любые твиты, опубликованные за короткий период времени, когда учетная запись была взломана, должны игнорироваться", – предупредили у главы правительства.

Стоит отметить, что на Нарендру Моди в Twitter подписано свыше 73 млн человек. Это делает его самым популярным мировым лидером в этой соцсети.

В то же время, аккаунт Моди взламывают уже не впервые. В сентябре 2020 года хакеры из кибергруппировки John Wick взломали его другую страницу и призвали подписчиков пожертвовать Ethereum в Национальный фонд помощи для борьбы с COVID-19, указав собственный криптокошелек.

Стоит отметить, что 18 ноября Нарендра Моди обратился ко всем демократическим странам, призвав их сообща работать над тем, чтобы криптовалюта не попала "в чужие руки и не испортила молодежь". А 10 декабря он заявил, что такой тип активов может подорвать демократию

"Мы должны совместно формировать глобальные нормы для новых технологий, таких как социальные сети и криптовалюты, чтобы они использовались для расширения возможностей демократии, а не для ее подрыва", – сказал премьер Индии на организованном США виртуальном Саммите за демократию. Он заверил, что его страна готова поделиться с остальными собственным опытом.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, правительство и парламент Индии усердно разрабатывают меры регулирования криптосектора. Власти страны планируют запретить всю рекламу и "все частные криптовалюты".