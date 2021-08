Хакеры под видом Counter-Strike и FIFA воровали у людей биткоины: вскрыта схема

Неизвестные хакеры с помощью трояна (вирусная программа) Swarez похищали информацию с криптокошельков граждан в 45 странах. При этом Swarez распространяли под видом популярных видеоигр.

Так, мошенники использовали Counter-Strike Global Offensive, FIFA 21, Among US, Battlefield 4, Battlefield V, Control, Fortnite, Grand Theft Auto V, Minecraft, NBA 2K21, Need for Speed Heat, PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS, Rust, The Sims 4 и Titanfall 2. Об этом сообщает пресс-служба компании "Лаборатория Касперского".

Swarez умеет воровать файлы cookies (позволяют сайту запоминать информацию о посещениях), пароли, данные из форм автозаполнения в браузерах и данные криптовалютных кошельков, собирать информацию о системе, красть файлы формата .txt с рабочего стола. Также он может делать скриншоты рабочего стола.

Видео дня

Что делать, дабы защитить себя от мошенников?

В первую очередь эксперты рекомендуют использовать для защиты аккаунтов двухфакторную аутентификацию. Нельзя открывать сомнительные сайты и что-то с них скачивать, переходить по ссылкам на внешние сайты из игрового чата, а также нужно тщательно проверять адрес ресурса, который запрашивает логин и пароль

Кроме того, рекомендуется установить надежное защитное решение со специальным игровым режимом. Оно позволит не снижать скорость игры и при этом защитит от киберугроз.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, хакер вернул часть украденных у Poly Network денег. В начале августа он взломал блокчейн-платформу и вывел в криптовалюте более $600 млн. Это самая большая криптокража в истории. "Мистер Белая Шляпа" (хакер так себя называет) заявил, что организовал ее совсем не ради наживы.