Глава ФБР оценил шансы России избежать санкций при помощи криптовалюты

Россия скорее обойдет западные санкции с помощью фиатных валют (то есть обеспеченных государством), чем при помощи криптовалют. Имея необходимые инструменты, Соединенные Штаты не позволят этому случиться.

Об этом на слушаниях спецкомитета Сената США по разведке 10 марта заявил директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй. Глава ФБР заявил о наличии у его ведомства значительного опыта в области виртуальных активов и напомнил о неоднократных случаях изъятия монет у преступников.

“Вероятно, способность россиян обходить санкции с помощью криптовалюты сильно переоценена и ими самими, и остальными. Наши усилия и усилия наших заграничных партнеров в этом вопросе гораздо эффективнее", – предупредил Рэй.

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Он отметил, что у США и их партнеров есть большой опыт, а также инструменты и стратегии для блокировки такого рода усилий. “Что им действительно понадобится, так это получить доступ к какой-либо форме фиатной валюты, что становится все более сложной задачей", – добавил глава ФБР.

В свою очередь, директор Национальной разведки США Аврил Хейнс допустила, что президент РФ Владимир Путин был готов ко введению санкций за военное вторжение в Украину и создал резервный фонд для смягчения экономических последствий. По ее словам, министерство финансов США и правительства других стран при помощи санкций затруднили доступ к этим средствам.

С тем, что криптовалюта не спасет российскую экономику от санкционного удара, согласны и многие эксперты из этой сферы. Поскольку РФ слишком сильно укоренилась в мировой финансовой системе, у Кремля будет гораздо меньше пространства для маневра.

После начала войны США, страны ЕС, Канада, Южная Корея, Япония и даже традиционно нейтральная Швейцария ввели санкции в отношении РФ и соучаствующей на стороне агрессора Беларуси. В связи с этим некоторые банки этих стран отключили от международной платежной системы SWIFT, а также ввели ограничения для многих представителей кремлевского режима.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, Евросоюз уже согласовал новый пакет санкций против высокопоставленных российских чиновников, олигархов и членов их семей. Ограничения также затронут рынок криптовалют.