FACEIT и WhiteBIT столкнули криптомир и киберспорт: пользователи получат эксклюзивный контент

Криптобиржа WhiteBIT заключила партнерство с одной из самых защищенных киберспортивных платформ мира FACEIT. Это позволит миллионам геймеров площадки из региона СНГ получить доступ к эксклюзивным специальным событиям, активностям и наградам WhiteBIT.

Партнерство FACEIT с WhiteBIT расширяет возможности игроков Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) в регионе СНГ. Им будут доступны уникальные миссии и участие в мероприятиях сообщества, а также вознаграждения виртуальными и физическими призами.

Для этого был создан виртуальный WhiteBIT HUB, который активен уже со 2 февраля. Здесь можно получить доступ к специальным заданиям и турнирам, в качестве наград на разных уровнях получая премиум-аккаунты, призы в виде специальных девайсов для киберспортсменов и т. д.

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Генеральный директор WhiteBIT Владимир Носов выделил безопасность как основной критерий при выборе партнера. А также технологическую продвинутость FACEIT и ее пользователей в широком мире платформ для киберспортивных турниров.

"WhiteBIT выгодно выделяется на фоне других игроков рынка. Мы – за честность, прозрачность и безопасность. Мы очень ценим достижения FACEIT в области безопасности. Мы рассматриваем платформу FACEIT как достойного партнера, заслужившего хорошую репутацию за годы успешной работы. Миссия WhiteBIT – популяризация криптовалют, а 25 млн пользователей FACEIT – это близкая нам по духу и ценностям аудитория", – говорит Носов.

Тесное сотрудничество позволит FACEIT и WhiteBIT значительно расширить свои услуги уже в 2022 году и предоставить клиентам из стран Содружества независимых государств (СНГ) и Украины безопасное и надежное место как для игр, так и для криптоторговли. В FACEIT выделили потребность киберсообщества в расширении пользовательских возможностей новыми технологиями.

"Криптопространство тесно связано с сообществом FACEIT – это цифровое поколение, которое разбирается в играх и готово осваивать новые технологии и продвигать инновации. Стремление WhiteBIT к развитию рынка криптовалют, ставя безопасность своих пользователей на первое место, очень тесно согласуется с основными ценностями FACEIT. Поэтому мы невероятно рады сообщить нашим пользователям из стран СНГ об этом партнерстве для продолжения роста и развития возможностей нашей платформы", – говорит соучредитель и директор по маркетингу FACEIT Микеле Аттисани.

WhiteBIT: безопасность прежде всего

WhiteBIT – это лицензированная централизованная биржа с возможностью обмена криптовалюты на фиат. Среди целей платформы – массовое внедрение технологии блокчейн, расширение и просвещение криптосообщества.

Такие ключевые ценности WhiteBIT, как честность, прозрачность и безопасность, позволили платформе CER.live (Cybersecurity Ranking and CERtification Platform) присвоить ей рейтинг AAA. Благодаря использованию двухфакторной аутентификации (2FA), антифишинговых мер, фаерволу веб-приложений (WAF) и хранению 96% цифровых активов на холодных криптокошельках, WhiteBIT уже является выбором 2 млн инвесторов, желающих покупать и продавать криптовалюту.

Благодаря своим 25 млн зарегистрированных пользователей FACEIT считается крупнейшим в мире соревновательным игровым онлайн-сообществом. Платформа проводит турниры как среди любителей, так и для профессиональных геймеров.

Кроме CS:GO, площадка администрировала лиги для таких игр, как League of Legends, Rocket League, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Dota 2 и Team Fortress 2. Партнерство с WhiteBIT предоставит игровому сообществу доступ к инновационной, безопасной и простой в использовании платформе для торговли криптовалютой.

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