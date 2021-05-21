О Facebook Pay и криптовалюте Libra я уже писала в своем блоге два года назад. Тогда мы только знакомились с проектами, а сегодня у них уже целая история, и она не совсем простая. Новость о перезапуске подтолкнула меня на написание апдейта по Libra.

Существовали веские причины для пересмотра криптопроекта Libra/Diem. В 2019 году Facebook и 27 партнеров громко объявили о проекте с большими амбициями. Libra Association, сегодня известная как Diem Association, заявила, что планирует запустить глобальный стейблкоин, поддерживаемый корзиной валют, включая доллар США, евро, иену и фунт стерлингов. Ответная реакция со стороны мировых правительств была яростной. Несмотря на то, что руководители Facebook заявили, что они всего лишь один из равных партнеров в ассоциации, американские законодатели восприняли их участие с опасением по поводу защиты пользовательских данных или же предоставления уже могущественной компании Facebook опоры в области финансовых услуг.

На фоне критики Libra Association потеряла некоторых из членов, наиболее подготовленных для работы с финансовыми регуляторами, включая Visa, Mastercard и PayPal. В конце концов, Libra Association решила отложить запуск мультивалютной монеты. В мае 2021 опубликовали новость о ее перезапуске. Так в чем же заключается новый план Diem Association?

Не удивляйтесь, если услышите Diem вместо Libra, ведь криптовалюта сменила свое название еще в 2020 году. Таким способом продемонстрировали "организационную независимость" проекта от Facebook на пути получения одобрений от контролирующих органов. Репутация Facebook оставляла след неопределенности касательно безопасности пользовательских данных. В Швейцарии, где находилась штаб-квартира, Diem так и не получил необходимой лицензии от финансового регулятора.

Теперь Diem Association, группа Facebook Inc. и 25 других компаний переносят свои основные операции в США. Напомню, что до этого руководство планировало пройти процедуру регистрации со швейцарским регулятором FINMA. Новый план включает соглашение с Silvergate Capital Corp., важным игроком в индустрии криптовалют, который будет выпускать монеты и управлять долларовыми резервами Diem. Акции Silvergate Capital подскочили примерно на 20% в ходе расширенных торгов после объявления о сделке. Diem Networks US, дочерняя компания Diem Association в США, будет управлять платежной системой на основе блокчейна, которая позволяет переводить стейблкоины Diem в режиме реального времени, и будет регистрироваться в качестве компании по оказанию денежных услуг в подразделении по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США. Новые планы, хотя и более простые в реализации, являются большим отходом от видения, представленного Ассоциацией Libra в 2019 году.

Амбиции Diem сузились. Желание выйти за рамки социальных сетей в сторону электронной коммерции и глобальных платежей пришлось отложить. В настоящее время членами ассоциации являются Facebook, компании, специализирующиеся на криптографии, такие как Coinbase Global, и другие, такие как Uber Technologies и коммерческая платформа Shopify. Хотя путь Diem вперед может быть проще, чем у Libra, ассоциация пока не может объяснить, чем проект принципиально отличается от множества уже существующих стейблкоинов, обеспеченных долларом, таких как USD Coin.

В Diem также заявили, что компания продолжает разработку глобальной платежной сети с идеей, что она будет обслуживать собственную стабильную монету или даже цифровые валюты центрального банка, если мировые правительства решат их выпустить. Ассоциация считает, что способ внедрения монеты со встроенными средствами защиты потребителей и положениями о борьбе с преступностью, понравится регулирующим органам и компаниям, которые хотят использовать сеть. Напомню, что многие центральные банки, включая банки США, Европы и Китая, находятся в процессе исследования или создания собственных цифровых валют. Если это произойдет, Diem сможет приспособить свою сеть к ним.

Исполнительный директор Diem Стюарт Леви назвал этот проект перспективным для США, ведь он сможет снизить стоимость отправки денег по всему миру, будь то монеты, выпущенные Diem, или цифровые валюты центральных банков, которые рассматривают многие страны. Он также отметил важность поощрения инноваций в этой сфере, так как США не может позволить себе оставаться позади в цифровой гонке. Дата запуска пилотного проекта пока неизвестна.

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