Ethereum превосходит биткоин: в JPMorgan назвали причины
Ethereum вырос на 41% в апреле, конкуренция на рынке криптовалют накаляется. В американском финансовом холдинге JPMorgan назвали причины, по которым Ethereum превосходит биткоин.
Об этом сообщает Insider. Отмечается, что Ethereum обладает более стабильной ликвидностью. В JPMorgan заявили, что шок ударил по криптовалютам на прошлой неделе, когда биткоин пострадал сильнее, чем Ethereum.
"Этот шок ликвидности возник на рынке деривативов, что привело к крупным ликвидациям. Можно утверждать, что эффект был больше для фьючерсов на биткоин, где ликвидация чистых длинных позиций после этого события составляет 23% от ожидаемого открытого интереса. Это говорит о том, что Ethereum не отстает от 17% чистых длинных ликвидаций за тот же период", – сказали в JPMorgan.
Также назвали преимуществом меньшую зависимость Ethereum от рынка деривативов. Это объясняется тем, что у криптовалюты более высокий спотовый оборот, чем у биткоина.
Также у криптовалюты более прочная база спроса. "Ethereum долгое время характеризовалась более высокими темпами транзакций в общедоступной цепочке блоков, чем биткоин, вероятно, в немалой степени из-за возросшей активности на DeFi и других платформах", –отметили в JPMorgan.
Напомним, инвестиционный директор американской компании Guggenheim Partners Скотт Майнерд заявил, что биткоин слишком быстро подорожал, а теперь коррекция может вернуть первую криптовалюту к уровням $20-30 тыс.
Как сообщал OBOZREVATEL:
JPMorgan спрогнозировал, что биткоин может получить долгосрочную цену в $130 тыс., если его волатильность (резкие изменения курса) продолжит снижаться.
Инвестор-миллиардер Рэй Далио, основатель хедж-фонда Bridgewater Associates с оборотом 150 миллиардов долларов, заявил, что существует "большая вероятность" того, что биткоин может быть объявлен вне закона.