Ethereum превосходит биткоин: в JPMorgan назвали причины

Ethereum вырос на 41% в апреле, конкуренция на рынке криптовалют накаляется. В американском финансовом холдинге JPMorgan назвали причины, по которым Ethereum превосходит биткоин.

Об этом сообщает Insider. Отмечается, что Ethereum обладает более стабильной ликвидностью. В JPMorgan заявили, что шок ударил по криптовалютам на прошлой неделе, когда биткоин пострадал сильнее, чем Ethereum.

"Этот шок ликвидности возник на рынке деривативов, что привело к крупным ликвидациям. Можно утверждать, что эффект был больше для фьючерсов на биткоин, где ликвидация чистых длинных позиций после этого события составляет 23% от ожидаемого открытого интереса. Это говорит о том, что Ethereum не отстает от 17% чистых длинных ликвидаций за тот же период", – сказали в JPMorgan.

Также назвали преимуществом меньшую зависимость Ethereum от рынка деривативов. Это объясняется тем, что у криптовалюты более высокий спотовый оборот, чем у биткоина.

Также у криптовалюты более прочная база спроса. "Ethereum долгое время характеризовалась более высокими темпами транзакций в общедоступной цепочке блоков, чем биткоин, вероятно, в немалой степени из-за возросшей активности на DeFi и других платформах", –отметили в JPMorgan.

Напомним, инвестиционный директор американской компании Guggenheim Partners Скотт Майнерд заявил, что биткоин слишком быстро подорожал, а теперь коррекция может вернуть первую криптовалюту к уровням $20-30 тыс.

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