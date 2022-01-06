Ethereum под прицелом: 6 криптовалют обгоняют "короля альткоинов"

Экосистемы шести криптовалют на своих текущих этапах развития обгоняют аналогичные стадии крупнейшего по капитализации альткоина – Ethereum. Больше того, со временем они могут его превзойти.

Согласно данным компании Electric Capital, речь идет о таких проектах, как Polkadot, Solana, NEAR, Binance Smart Chain (BSC), Avalanche и Terra. Ко всем этим экосистемам присоединилось больше активных разработчиков, чем к Ethereum на аналогичных этапах.

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Стоит отметить, что за минувший год Solana, Avalanche, BSC и Terra стали новыми центрами DeFi-сектора (децентрализованные финансы). Многие проекты, оказывающие услуги однорангового кредитования, свопов и т. д., выбрали эти сети, что привело к росту соответствующих криптовалют.

Развитие сектора децентрализованных финансов в целом остается актуальным и на 2022 год, считают эксперты. Но помимо движения по внутренним road map, проекты будут вынуждены направлять больше усилий на решение существующих проблем безопасности.

"Как мы видим по результатам 2021-го, наряду с появлением новых продуктов в DeFi-секторе, выросло и количество мошеннических случаев. Потому на этапе сегодня логичным кажется привлечение большого числа разработчиков. Эта тенденция закрепится и на перспективу не только в 2022-м, но и в 2023 году. На наш взгляд, актуальной остается работа над существующими уязвимостями и разработка новых решений безопасности", – комментируют аналитики криптовалютной биржи WhiteBIT.

В NEAR тоже интегрируются элементы DeFi, на фоне чего в начале января внутренняя монета протокола достигла своего ATH (исторического максимума цены). А в конце декабря в сети Polkadot был запущен первый общественный парачейн – независимый от основной сети блокчейн, но со своими токенами, расширенными возможностями и функционалом.

Всего в десятку крупнейших криптовалютных экосистем входят Ethereum, Bitcoin, Cosmos, Solana, BSC, NEAR, Avalanche, Tezos, Polygon и Cardano. Каждая из них включает более 250 активных разработчиков ежемесячно.

В целом в 2021 году к Web3 (к которому, кроме криптовалют, относят метавселенные, невзаимозаменяемые токены, или NFT, а также децентрализованные организации и приложения) присоединились свыше 34 тыс. разработчиков. Это новый абсолютный рекорд.

Ежемесячно более 18 тыс. разработчиков работают с открытым исходным кодом криптопроектов и Web3. Из них свыше 4 тыс. работают в сети Ethereum, а порядка 680 – в Bitcoin.

Ранее OBOZREVATEL уже сообщал, что бывший гендиректор компании Twitter и основатель одноименной соцсети Джек Дорси раскритиковал концепцию Web3. Он считает ее небезопасной и централизованной, поскольку она "принадлежит венчурным капиталистам и инвесторам".