Экс-глава Twitter назвал причину не вкладывать деньги в Ethereum

Бывший гендиректор компании Twitter и основатель одноименной соцсети Джек Дорси, известный своей поддержкой биткоина, раскритиковал вторую по размеру капитализации криптовалюту Ethereum. Он считает недостатками этого проекта небезопасность и централизацию.

Обсуждая в своем микроблоге концепцию Web3, Дорси назвал это еще одной централизованной системой. В действительности же это должно стать следующей стадией развития интернета, в основе которой лежат децентрализация, отсутствие единого органа контроля и цензуры.

"Web3 вам не принадлежит. Он принадлежит венчурным капиталистам и инвесторам", – написал экс-глава Twitter.

Публикация вызвала оживленные споры и за 1,5 суток набрала свыше 40 тыс. лайков и больше 6,6 тыс. ответов. Комментаторы разделились на два лагеря – одни согласились, а другие были против мнения Дорси. Среди последних оказался американский предприниматель и инвестор Крис Диксон.

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Признав преимущество биткоина в качестве "цифрового золота", он напомнил, что "есть и другие важные приложения, для которых нужны другие цепочки". "Я большой поклонник Джека и надеюсь, что в конечном итоге мы сможем привлечь его к ETH и другим блокчейнам", – пишет Диксон.

"Я верю в тебя и твою способность понимать системы. Очень важно сосредоточить нашу энергию на действительно безопасных и отказоустойчивых технологиях, которыми владеет масса людей, а не отдельные лица или учреждения. Только эта основа обеспечит упомянутые тобой приложения", – ответил Джек Дорси.

Как известно, он покинул должность гендиректора Twitter 29 ноября. Официальная причина не называлась, но СМИ писали, что Дорси собирался заняться криптовалютами и благотворительностью.

Об этом свидетельствует и то, что его вторую компанию, платежный оператор Square, переименовали на The Block. Эксперты расценили это как свидетельство заинтересованности Дорси в развитии бизнеса в направлении блокчейн-технологий.

Тем не менее, ранее он заявлял о готовности в случае необходимости уйти из обеих компаний, чтобы посвятить все свое свободное время работе с криптовалютой. Также он называл биткоин лучшей валютой интернета, при этом признавая его недостатки – низкую скорость транзакций и отсутствие в обществе понимания всех преимуществ цифровых активов.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, ранее Дорси допустил, что криптовалюта сможет заменить доллар в качестве резервной валюты США. Но, по его словам, сделать это получится только у биткоина.