Биткоин потерял "корону": какая криптовалюта стала самой выгодной в 2021 году

Майнинг криптовалюты Ethereum (ETH) в 2021 году принес намного больше прибыли, чем добыча первой криптовалюты Bitcoin (BTC). С начала года производство ETH принесло на $3,4 млрд больше, чем биткоина.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитической компанией Arcane Research. Авторы исследования объясняют это "аномально высокими" комиссиями на операции с ETH, но отмечают, что подобная тенденция является непостоянной и наблюдается только в течение особенно высоких показателей деятельности в блокчейне.

В Arcane Research подсчитали, что в 2021 году майнеры эфира заработали $17 млрд долларов, а майнеры биткоинов за это же время – $13,6 млрд. В среднем ежедневный совокупный заработок майнеров Ethereum составил $56 млн против $45 млн у майнеров первой криптовалюты.

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Отмечается, что волатильность добычи эфира и биткоина в уходящем году составила 47% и 28% соответственно. Исследователи отметили высокий коэффициент зависимости выручки майнеров от комиссий на транзакции после обновления Altair, которое состоялось в блокчейне Ethereum в октябре 2021 года – 0,55. В то же время для Bitcoin этот показатель составил – 0,16.

Таким образом, комиссионные за транзакции составили 53% дохода от майнинга ETH. А, поскольку комиссия за транзакции в биткоианах остается аномально низкой с середины лета, майнерам первой криптовалюты это принесло лишь 1% дохода.

"К счастью для майнеров эфира, активность в Ethereum в течение всего года была высокой и в последнее время увеличилась. Это привело к резкому росту их доходов", - отмечают исследователи.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, благодаря росту популярности блокчейн-технологий, сеть Ethereum почти за три месяца "сожгла" более 712 тысяч токенов. Таким образом, совокупная сумма уничтоженного за этой время "эфира" превышает $2,5 млрд. Такая тенденция может привести к тому, что к 2023 году эта криптовалюта может стать дефляционной.