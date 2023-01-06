Десятки тысяч биткоин-миллионеров потеряли свое состояние: названа причина

Из-за обвала криптовалютного рынка количество биткоин-миллионеров сократилось более чем на 70%. Это вызвано как общей турбулентностью на рынке, так и сокращением стоимости конкретно первой криптовалюты.

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Согласно данным Finbold, по состоянию на 2 января 2023 года количество криптовалютных адресов, на которых хранятся биткоины в эквиваленте $1 млн и более, составило 24 208. Это на 66 694 (или 73,33%) меньше в сравнении с прошлогодними показателями – 2 января 2022 года биткоин-миллионеров было 90 902.

В то же время, за год количество держателей первой криптовалюты стоимостью $10 млн упало на 62,5% – с 8190 до 3799. При этом по состоянию на январь 2023 года большинство биткоин-адресов (13,47 млн) содержат BTC в эквиваленте $100-999.

"Падение числа адресов миллионеров показывает, насколько далеко рынок криптовалют отошел от "бычьего" тренда 2021 года. Спад коррелирует с волатильностью актива, которая особенно стала заметна в 2022 году", – утверждают эксперты.

Они приводят несколько причин прошлогодней волатильности криптовалют: контроль со стороны госрегуляторов, турбулентность на традиционных рынках, макроэкономические факторы и такие нашумевшие инциденты, как дефолт криптобиржи FTX и коллапс блокчейн-экосистемы Terra.

Это снизило интерес инвесторов к криптоиндустрии, вызвав в отрасли "эффект домино", из-за чего стоимость криптовалют демонстрировала минимальные признаки роста.

Инвесторы в "цифровое золото" ликвидируют свои активы, чтобы избежать дальнейших потерь. Тенденцию подхватили компании, например американская MicroStrategy, которая является крупнейшим корпоративным держателем BTC, в конце 2022 года продала 700 биткоинов, что стало ее первой сделкой по продаже актива.

Из-за роста неопределенности на мировых рынках многие эксперты сходятся во мнении, что давление на стоимость таких рискованных активов, как биткоин, будет продолжаться еще долго. Но несмотря на сложившуюся криптозиму, у многих аналитиков и инвесторов все еще осталась надежда.

Они с оптимизмом смотрят на будущее криптовалюты, делая ставку на рост стоимости биткоинов при условии ослабления денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США и замедления инфляции. Также ставка делается и на халвинг, запланированный на 2024 год – это запрограммированное в коде первой криптовалюты сокращение награды, которую майнеры получают за созданные блоки.

Также OBOZREVATEL писал, что один из богатейших людей на планете Илон Маск назвал криптовалюты, которые держит сам. Это биткоин, крупнейший альткоин Etherem и первый мем-коин Dogecoin.

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