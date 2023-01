День рождение биткоина: 14 важнейших дат для "цифрового золота"

Первая криптовалюта биткоин отмечает свой "день рождения" – ровно 14 лет назад был сгенерирован первый блок в блокчейне Bitcoin. Это стало стартом развития абсолютно новой на тот момент технологии и целой индустрии виртуальных активов.

Концепцию децентрализованной цифровой валюты пытался реализовать еще в 1998 году один из первых знатоков блокчейна Ник Сабо. Но его проект под названием Bit Gold не имел успеха.

На этом фоне в "день рождения" биткоина OBOZREVATEL приводит 14 главных событий, благодаря которым биткоин из известной малому кругу разработчиков криптомонеты стал финансовым активом мирового уровня и соперником доллара и золота.

31 октября 2008 года

Разработчик или группа разработчиков, скрывавшиеся под псевдонимом Сатоши Накамото, опубликовали в интернете технический документ "Биткоин: децентрализованная электронная денежная система". Это девятистраничная "дорожная карта", описывающая блокчейн и работу новой виртуальной валюты без центра эмиссии и с распределенным реестром всех операций.

3 января 2009 года

В этот день Накамото путем майнинга создал первый блок на блокчейне Bitcoin. В качестве вознаграждения первый майнер получил 50 BTC. Спустя 14 лет после этого из-за программного уменьшения награды она составляет 12,5 BTC.

Доказательство даты создания блока автор закрепил благодаря тексту из газетного заголовка: "The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks".

12 января 2009 года

В 170 блоке записывается первая криптовалютная транзакция в истории: Накамото отправил 10 биткоинов американскому разработчику Хэлу Финни. И если об отправителе мало что известно, о получателе осталось больше информации.

Хэл Финни в много лет работал над продуктами для шифрования и ранним кодом биткоина, а также стал первым после Накамото человеком, который занялся майнингом. Но 28 августа 2014 года он скончался в результате бокового амиотрофического склероза.

5 октября 2009 года

New Liberty Standard становится первым биткоин-обменником и прародителем всех криптобирж в мире. Проблема заключалась в ценообразовании криптовалюты – эта площадка предложила оценивать ее в соответствии со стоимостью электроэнергии, затраченной на майнинг. Первым "трейдером" стал финский программист Мартти Мальми. Он продал 5 050 биткоинов через NewLibertyStandard за $5,02.

22 мая 2010 года

Биткоин становится средством платежа – программист Ласло Хейниц купил две пиццы за 10 000 BTC. На тот момент это составляло около $41. Криптовалюта досталась Джереми Стердивэнту, который лично доставил заказ из пиццерии Papa John’s. В историю криптосообщества эта дата вошла как День биткоин-пиццы.

7 июля 2010 года

Сообщество разработчиков выпускает новое программное обеспечение биткоина, и в течение следующих пяти дней его стоимость возрастает в десять раз — от $0,008 за биткоин до $0,08.

9 февраля 2011 года

Биткоин достиг паритета с американским долларом, что подтвердило его статус как нового растущего финансового инструмента. До этого большинство людей не интересовалось такой валютой.

28 ноября 2013 года

По волне интереса со стороны СМИ, курс биткоина впервые превышает $1 тыс. Стоимость "цифрового золота" падает только через несколько дней и ближашие три года не сможет повторить это достижение.

2 мая 2016 года

46-летний австралийский бизнесмен Крэйг Райт провозгласил себя Сатоши Накамото. Он заявил об этом ряду мировых СМИ и опубликовал якобы "криптографическую подпись Накамото". Криптосообщество ему не особо верит, из-за чего Райту приходится регулярно отстаивать свои слова в суде.

1 августа 2017 года

Основной программный код биткоин делится для создания альткоина Bitcoin Cash (BCH), что стало первым в истории хардфорком (разделением) основной сети. Инициатива исходит от китайских майнеров, которых не устраивали запланированные усовершенствования технологии криптовалюты, направленные на ее масштабирование – расширение возможностей по обработке транзакций. Актив стал достаточно популярным и входит в топ-30 по рыночной капитализации.

10 декабря 2017 года

Чикагская биржа опционов (CBOE) запускает первой в мире запускает торговлю фьючерсами на биткоин. Через неделю после нее аналогичный финансовый инструмент появился и на старейшей сырьевой бирже мира — Чикагской товарной бирже (CME). Это позволило профессиональным инвесторам делать ставки на цену цифровой валюты.

17 января 2018 года

День, вошедший в историю криптовалют как "черный вторник" – курс биткоина за несколько недель рухнул вдвое, с $20 тыс. до $9,6 тыс. за монету, утянув за собой остальные активы. Это сказалось на капитализации всего рынка криптовалют, которая менее чем за десять дней обрушилась с $830 млрд до $431 млрд.

Аналитики это объясняли массовым выводом средств из криптовалюты в фиатные деньги. Это произошло из-за стабилизации ситуации на традиционном финансовом рынке и ростом числа взломов криптобирж.

7 сентября 2021 года

Сальвадор стал первой страной, признавшей биткоин официальным платежным средством. После принятия местным парламентом соответствующего закона и подписания его президентом BTC стал официальной валютой наряду с долларом США.

По словам президента Найиба Букеле, что должно было предоставить гражданам его страны более широкий доступ к финансовым услугам позволить им сэкономить на комиссиях за денежные переводы. Однако как оказалось, криптовалюта не получила ожидаемого распространения среди сальвадорцев.

10 ноября 2021 года

Установлен исторический максимум биткоина – $69 тыс. за одну монету. Но сразу после этого крипторынок начал коррекцию, которая продолжалась до конца 2022 года.

В течение этого времени стоимость BTC упала на 75%, а рыночная капитализация актива сократилась с $1,3 трлн до $321 млрд. На индустрию давят как финансовые регуляторы США, так и угроза рецессии, нависшая над мировой экономикой.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, принятие биткоина в мире растет – Бразилия стала одной из последних стран, которые легализовали биткоин, как цифровое представление стоимости, которое может использоваться для платежей. Также новый закон криминализирует мошенничество с использованием цифровых валют.

