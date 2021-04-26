Мы живем в эпоху цифровых технологий. Наше общение, забота о здоровье, способ заказа продуктов или же развлечения, - все это выглядит иначе, чем 20 лет назад. Меняются также банковское дело и финансы, а следом и деньги. Поэтому сегодня мы рассмотрим доклад "Future of money" от Citi GPS.

Можно ли сказать, что мы находимся на пороге цифровых денег нового поколения? Не электронных денег на основе счетов, которые существуют в течение последних нескольких десятилетий, а нового типа цифровых денег на основе токенов. Токенизация, часто через блокчейн, является основой криптовалют, стейблкоинов и многих предлагаемых цифровых валют центральных банков (CBDC). Центральные банки по всему миру с энтузиазмом относятся к CBDC, инициированным bigtech-компаниями, и амбициям по созданию альтернативных платежных систем для существующих карточных и банковских платежных систем с токенизированными деньгами, как в случае проектов Diem, который поддерживает Facebook.

Китай в настоящее время значительно опережает основных конкурентов в разработке CBDC и уже находится на стадии обширного пилотного тестирования. Об этом не так давно писала CBDO нашей компании LeoGaming Мариам Матиашвили. Учитывая стремительный рост страны в сфере безналичных расчетов, ожидается быстрое принятия DCEP ( Digital Currency Electronic Payment) в течение следующих пяти лет. Между тем, ведется работа над цифровым евро, политики США также подогреты идеей цифрового доллара.

Повышенный интерес к таким криптовалютам, как Bitcoin и Ethereum, также способствует развитию цифровых денег. Рыночная стоимость в последнее время выросла, при этом общая стоимость криптовалюты составляет около 2 триллионов долларов.

Потребители во многом повлияли на внедрение криптовалюты, недавнюю волну называют более широкой по сравнению с 2017-18 годами, с интересом как со стороны институциональных инвесторов, так и со стороны корпораций, а также розничных инвесторов. Несмотря на популярность криптовалюты, сегодня в большинстве стран мира она служит больше как цифровой актив, чем как валюта транзакции.

Все изменения имеют преднамеренные и непредвиденные последствия. Токенизированные деньги могут избавить существующие финансовые учреждения от посредников, повысить волатильность и стоимость банковских депозитов и заменить существующие форм-факторы платежа, такие как чеки и карты. Или же новые платежные решения могут нарушить и без того переполненное платежное пространство. Но торговля и хранение криптовалют могут стать новым источником дохода для финансовых учреждений, а CBDC могут привести к более эффективной и целенаправленной реализации денежно-кредитной и фискальной политики.

Гонку к деньгам нового поколения можно представить как холодную войну за цифровую валюту. Ведь она актуальна, и общественный интерес к ней снова высок. Поисковые запросы цифровой валюты в Google растут, совокупная стоимость криптовалюты достигла рекордного уровня в начале 2021 года, а выступления центральных банков по CBDC также вернулись на исторический максимум. Изменения не всегда легкие и гармоничные, но всегда неизбежные.

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