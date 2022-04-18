Будет абсолютная катастрофа: биткоин подешевел до минимума за месяц

Курс биткоина опустился до минимального уровня за месяц – первая криптовалюта подешевела до $38,5 тыс. Но дальнейшее падение ниже $30 тыс. эксперты называют настоящей катастрофой для рынков.

В понедельник, 18 апреля, стоимость Bitcoin обрушилась на 4,2%. Чуть позже, согласно данным крупнейшей европейской криптовалютной биржи WhiteBIT, курс скорректировался до $39 тыс.

Кроме того, вторая криптовалюта Ethereum подешевела на 4,7%, до $2902. В целом, согласно данным CoinMarketCap, за последние 24 часа капитализация мирового рынка криптовалют сократилась примерно на 4% и составляет $1,9 трлн.

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"Распродажа" биткоинов и прочих криптовалют происходит на фоне снижения стоимости фьючерсов на американском фондовом рынке. Это в свою очередь вызвано опасениями инвесторов перед публикацией финансовых докладов за первый квартал 2022 года и последующей реакцией Федеральной резервной системы США.

Как сообщает Forbes, на этом фоне рыночный аналитик инвестиционной компании FxPro Алекс Купцикевич допускает, что в дальнейшем курс биткоина может опуститься ниже $30 тыс. Но, по его словам, это может привести к экономической катастрофе.

"Сигналом для перелома умеренного восходящего тренда будет консолидация ниже $38 тыс. за BTC. Если "быки" (инвесторы, получающие прибыль от роста курса. – Ред.) капитулируют, первая криптовалюта может быть отброшена в диапазон $32-$35 тыс. без особого сопротивления. Сценарий консолидации ниже $30 тыс. станет абсолютной катастрофой для финансовых рынков", – говорит эксперт.

При этом, как утверждает технический аналитик 22V Research Джон Рок, согласно техническим графикам биткоин все еще далек от перепроданности. Поэтому он оценивает уровень поддержки BTC в $35 тыс., но считает, что этот показатель может быть преодолен. "Мы по-прежнему верим, что он достигнет уровня $30 тыс.", – цитирует эксперта Bloomberg.

Важно помнить, что мнения экспертов не следует рассматривать в качестве инвестиционных советов, потому что никто не может точно предсказать курс биткоина или другой криптовалюты. Поскольку этот тип активов является крайне волатильным, все инвестиции делаются исключительно на свой страх и риск.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, далеко не все эксперты придерживаются таких пессимистичный взглядов. Например, генеральный директор криптолендинговой компании Nexo Антони Тренчев прогнозирует, что в ближайшие 12 месяцев биткоин подорожает более чем вдвое – до $100 тыс.