Биткоину предрекают рост курса до $300 тыс. к концу года: озвучен прогноз

К четвертому кварталу 2021 года курс биткоина должен составить почти $300 тыс. По данным CoinDesk, первая криптовалюта стоит $57,125.56.

Об этом сообщает "НВ" со ссылкой на прогноз криптовалютной платформы Ecoinometrics. Начало 2021-го стало временем новых рекордов для биткоина и других криптовалют. В середине апреля курс монеты побил исторический максимум и поднялся к отметке $64,87 тыс.

"Восемь месяцев назад мы были на уровне $10 тис., и люди спрашивали, почему биткоин идет в никуда… Сегодня $50 тыс. – это новые $10 тыс… время накапливать монету и удерживать ее", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Ethereum вырос на 41% в апреле, конкуренция на рынке криптовалют накаляется. В американском финансовом холдинге JPMorgan назвали причины, по которым Ethereum превосходит биткоин.

Отмечается, что Ethereum обладает более стабильной ликвидностью. В JPMorgan заявили, что шок ударил по криптовалютам на прошлой неделе, когда биткоин пострадал сильнее, чем Ethereum.

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