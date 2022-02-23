Биткоин уходит в пике: как угроза войны в Украине влияет на мировые криптовалюты

Очередной виток эскалации на Донбассе и возросший риск угрозы нападения России на Украину привели к новым качелям на криптовалютном рынке – упал курс не только биткоина, но и Ethereum и других крупных альткоинов. Эксперты объясняют это неопределенностью, которой традиционно боятся финансовые рынки.

На фоне признания РФ независимости террористических организаций “ЛНР" и “ДНР", биткоин за неделю упал почти на $7 тыс. – до $36,7 тыс. Кроме того, капитализация криптосектора в моменте сократилась почти на $350 млн.

О панических настроениях на рынке также свидетельствует Индекс страха и жадности. C 21 февраля, когда президент РФ Владимир Путин объявил об официальном признании оккупантов Донбасса и выходе своей страны из Минских соглашений, до 23 февраля этот показатель поднялся на 5 пунктов – до 25, что означает “крайний страх".

Видео дня

Геополитика является основным триггером волатильности криптовалют, поскольку стоимость этого класса активов зависит от реакции инвесторов на события на финансовом рынке. Кроме того, такие негативные события, как война и стихийные бедствия, ведут к росту инфляции.

“Криптовалюты остаются крайне рискованным активом. Вероятно, эскалация российско-украинских отношений будет поддерживать повышенную волатильность с колебаниями до 20% в любом направлении", — утверждает старший рыночный аналитик компании Oanda Эдвард Мойя.

О том, что геополитическая напряженность помешала восстановлению курса биткоина, пишет и Independent. Нисходящий тренд отразился и на других ведущих криптовалютах, включая Ethereum, Binance Coin, XRP и Cardano, которые откатились на 15-20% за неделю.

“Российско-украинский кризис сейчас затрагивает все рисковые рынки, а не только биткоин. Смесь хороших и плохих новостей затрудняет оценку и торговлю на рынке. Пока это не изменится, трудно будет увидеть какие-либо причины для торговли BTC как на длинных, так и на коротких позициях", – считает стратег портала DailyFX Николас Коули.

Он допускает, что, пока конфликт не разрешится, первая криптовалюта продолжит дрейфовать вбок с незначительным уклоном в сторону понижения. Другой аналитик Саймон Питерс считает, что в случае продолжения напряженности рынок продолжит нести убытки.

"Геополитическая напряженность привела к спиралевидному падению криптовалют на прошлой неделе. Это, в частности, помешало зарождающемуся восстановлению цен на Bitcoin и Ethereum", – говорит он.

Но пока “цифровое золото" сопротивляется снижению курса, котировки на золото обычно растут – 21 февраля цена драгметалла превысила $1900 на унцию. Это свидетельствует о том, что некоторые инвесторы уходят из криптовалюты.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, кроме геополитической ситуации на восстановление биткоина влияет угроза повышения базовой ставки Федеральной резервной системой США. Хотя некоторые аналитики считают, что это приведет к новому потоку инвестиций в криптосектор.