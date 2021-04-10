Биткоин стремительно подорожал и пробил новую отметку

Среднерыночная стоимость биткоина в субботу, 10 апреля, выросла до 61 тысячи долларов.

За сутки главная цифровая валюта подорожала на 5%. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В то же время рыночная капитализация монеты выросла до 1 136 млрд долларов.

Криптоблогер HornHairs в Twitter сообщил, что сейчас множество людей ждет либо продолжения роста, либо масштабной коррекции биткоина. Именно отметка в 60 тысяч долларов является ключевой. Если криптовалюте удастся удержать данный рубеж, то это придаст ей "первую космическую скорость".

CoinMarketCap

Новая волна роста курса валюты началась в декабре, когда за несколько недель биткоин подорожал на 40%. По итогам 2020 года курс вырос на 240%.

НБУ до сих пор не определился со статусом криптовалют. Фактически украинцы, которые покупают их, добровольно отдают свои деньги. Гарантий, ответственности, возможности вернуть средства, нет.

С операций не платят налоги, они фактически нигде не отображаются. Официально регулятор не признает криптовалюты даже в качестве "денежного суррогата".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Аналитики отмечали, что сейчас происходит всплеск интереса к криптовалютам, что толкает их котировки вверх. Подорожание биткоина обусловлено надеждами на становление криптовалют общепринятым средством платежа в будущем. Эксперты прогнозируют, что монета будет расти и дальше.