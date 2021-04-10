Біткоїн стрімко подорожчав і пробив нову позначку

Середня ринкова вартість біткоїну в суботу, 10 квітня, зросла до 61 тисячі доларів.

За добу головна цифрова валюта подорожчала на 5%. Про це свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Водночас ринкова капіталізація монети зросла до 1136 млрд доларів.

Криптоблогер HornHairs у Twitter повідомив, що зараз безліч людей чекає або продовження зростання, або масштабної корекції біткоїну. Саме відмітка в 60 тисяч доларів є ключовою. Якщо криптовалюті вдасться утримати цей рубіж, то це додасть їй "першу космічну швидкість".

CoinMarketCap

Нова хвиля зростання курсу валюти почалася в грудні, коли за кілька тижнів біткоїн подорожчав на 40%. За підсумками 2020 року курс виріс на 240%.

НБУ досі не визначився зі статусом криптовалют. Фактично українці, які купують їх, добровільно віддають свої гроші. Гарантій, відповідальності та можливості повернути кошти немає.

З операцій не платять податків, вони фактично ніде не відображаються. Офіційно регулятор не визнає криптовалюту навіть як "грошовий сурогат".

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