Глава правления "Сбербанка России" Герман Греф заявил, что криптовалюты и акции являются самыми рисковыми способами инвестирования. При этом банковский депозит считается самым надежным инструментом.

Об этом он рассказал в интервью НТВ. По словам главы банка, есть большое количество инструментов, которое позволяет минимизировать риски и соблюдать достаточную доходность. Например, это всевозможные инструменты с фиксированной доходностью

Активы с фиксированной доходностью составляют 70% его личного портфеля. Остальное – вложения в рынок ценных бумаг.

Напомним, среднерыночная стоимость биткоина в пятницу, 4 июня, упала до 36,4 тысячи долларов. За сутки главная цифровая валюта подешевела на 6% или 3 тысячи долларов.

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Биткоин резко упал в цене после того, как основатель Tesla Илон Маск пошутил в Twitter о расставании с криптовалютой. Маск опубликовал сообщение с упоминанием биткоина и эмодзи с разбитым сердцем, прикрепив мем с цитатой из песни группы Linkin Park.

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