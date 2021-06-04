Маск обрушил курс биткоина на 3 тысячи долларов

Среднерыночная стоимость биткоина в пятницу, 4 июня, упала до 36,4 тысячи долларов. За сутки главная цифровая валюта подешевела на 6% или 3 тысячи долларов.

В то же время рыночная капитализация монеты просела до 683 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

Биткоин резко упал в цене после того, как основатель Tesla Илон Маск пошутил в Twitter о расставании с криптовалютой.

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Маск опубликовал сообщение с упоминанием биткоина и эмодзи с разбитым сердцем, прикрепив мем с цитатой из песни группы Linkin Park, который можно перевести следующим образом:

"Она: Я знаю, что сказала, что между нами все будет кончено, если ты процитируешь еще одну песню Linkin Park, но я нашла кое-кого другого.

Он: Значит, в конце концов это не имело никакого значения?".

Курс криптовалюты уже падал после того, как Маск не исключил вероятности того, что компания может продать или уже продала свои биткоин-активы.

В частности, 16 мая Маск на протяжении нескольких часов дискутировал с пользователями Twitter, критиковавшими изменение его позиции в отношении криптовалюты.

Падение цены началось после того, как миллиардер согласился с одним из пользователей, который отметил, что в следующем квартале владельцы главной криптовалюты будут раздосадованы, когда узнают, что Tesla избавилась от оставшихся у нее биткоин-активов.

Напомним, что НБУ до сих пор не определился со статусом криптовалют. Фактически украинцы, которые покупают их, добровольно отдают свои деньги. Гарантий, ответственности, возможности вернуть средства, нет.

С операций не платят налоги, они фактически нигде не отображаются. Официально регулятор не признает криптовалюты даже в качестве "денежного суррогата".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Аналитики отмечали, что сейчас происходит всплеск интереса к криптовалютам, что толкает их котировки вверх. Подорожание биткоина обусловлено надеждами на становление криптовалют общепринятым средством платежа в будущем. Эксперты дают прогнозы, что монета будет расти и дальше.

В JPMorgan прогнозируют, что в долгосрочной перспективе цена биткоина может превысить 146 тысяч долларов. Представители банка отметили, что в будущем криптовалюта будет постепенно вытеснять золото в качестве "защитного актива", а уже в ближайший год ее курс может колебаться в пределах 50-100 тысяч долларов.

Курс биткоина может взлететь до 340 тысяч долларов. Максимальная отметка для криптовалюты – 1,6 млн долларов. Эксперт ChartsBTC прогнозирует, что в случае реализации оптимистического варианта развития событий на рынке биткоин "уйдет" на значительно более высокую величину.