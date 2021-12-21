"Биткоин разрушил мою жизнь": мать выкинула ноутбук сына с криптовалютой на $461 млн

Мужчина, который в молодости купил за бесценок тысячи биткоинов (BTC), узнал, что мать выкинула его старый ноутбук с криптовалютой на $461 млн. В результате он впал в депрессию, лишился работы и перестал общаться с друзьями и родственниками.

Как сообщает The Sun, об этом мужчина написал на форуме Reddit. 10 тыс. токенов BTC он купил, учась в колледже в начале 2010 года. Инвестировать около $80 в практически ничего не стоившую тогда криптовалюту его убедили соседи по общежитию.

Со временем учеба в колледже закончилась, и он забыл о токенах. Но в 2014 году, когда курс биткоина подскочил до $900, он осознал, как крупно ему повезло. Согласно информации криптобиржи WhiteBIT, по состоянию на 21 декабря мужчина мог бы быть обладателем состояния в $461 млн.

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Но ключи к криптокошельку хранились на его старом вышедшем из строя компьютере, который уже много лет хранился дома у его матери. Придя в родительский дом, автор узнал, что его ноутбук выкинули за ненадобностью.

"Я потерял сознание. Я испытывал злость, безысходность, шок, грусть, гнев и многие другие эмоции ... Мне никогда не было так больно и тяжело, как тогда", – написал он в своем сообщении в 2019 году.

Потеря такой колоссальной суммы привела к тому, что у мужчины произошел нервный срыв. Лишившись какой-либо мотивации, он остался без работы, отстранился от друзей и родных, а также набрал много веса.

Осознавая, что он упустил возможность стать мультимиллионером, у него развилась депрессия. Состояние мужчины, которому на момент написания публикации было около 30 лет, ухудшалось с ростом курса первой криптовалюты.

Естественно, он обвинил в случившемся свою мать. В действенности старый поломанный ноутбук, который она выкинула, годами хранился в куче хлама.

"Я все еще разбит. Я живу с родителями, работаю, но я ненавижу эту чертову работу. У меня есть друзья, но мы мало общаемся. Моя жизнь уже не та, какой была прежде", – жалуется несостоявшийся богач, называя своей единственной надеждой то, что курс биткоина обрушится и уже никогда не восстановится.

"Все уже не так, как раньше, и никогда не уже станет, как было. Биткоин разрушил мою жизнь либо же я сам позволил этому случиться", – констатирует герой публикации

В правдивость его истории поверили не все комментаторы. Но автор уверяет, что не лжет, а опубликовать свой случай его побудило лишь желание высказаться.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о похожей ситуации, в которую попал британский инженер Джеймс Хауэлл. В 2013 году он выкинул жесткий диск с 7500 биткоинов. С тех пор мужчина годами обыскивает местную мусорную свалку в надежде найти свой винчестер и разбогатеть.