Биткоин обновил исторический максимум: сколько стоит
Курс биткоина впервые в истории превысил $62 тыс. За последние сутки криптовалюта подорожала на 3.28%.
Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk. На данный момент биткоин стоит $62,408.35.
Последний раз биткоин обновил исторический максимум в начале марта. Тогда курс был зафиксирован на уровне $61 844, после чего начал снижение.
Напомним, в Украине госслужащие задекларировали 46 351 биткоин – это почти 75 млрд грн. Декларации сдали 791 872 чиновника, из которых 652 – зарегистрировали криптовалюту.
Наибольшее количество владельцев задекларированных криптовалют работает в городских советах, Министерстве обороны и Национальной полиции. Нардепы Александр и Анатолий Урбанские уже три года находятся в топе рейтинга, их состояние не меняется – 5328 и 4256 биткоинов соответственно.
Как сообщал OBOZREVATEL:
JPMorgan спрогнозировал, что биткоин может получить долгосрочную цену в $130 тыс., если его волатильность (резкие изменения курса) продолжит снижаться.
На сделках с биткоином, Ethereum и XRP трейдеры потеряли более $1 млрд за сутки. Крупнейшая ликвидация произошла в паре с биткоином и составила $10 млн.