Біткоїн оновив історичний максимум: скільки коштує

Курс біткоїну вперше в історії перевищив $62 тис. За останню добу криптовалюта подорожчала на 3.28%.

Про це свідчать дані біржі CoinDesk. Наразі біткоїн коштує $62,408.35.

Востаннє біткоїн оновив історичний максимум на початку березня. Тоді курс був зафіксований на рівні $61 844, після чого почав зниження.

Нагадаємо, в Україні держслужбовці задекларували 46 351 біткоїн – це майже 75 млрд грн. Декларації здали 791 872 чиновника, з яких 652 – зареєстрували криптовалюту.

Найбільша кількість власників задекларованих криптовалюта працює в міських радах, Міністерстві оборони та Національної поліції. Нардепи Олександр і Анатолій Урбанські вже три роки знаходяться в топі рейтингу, їх стан не змінюється – 5328 і 4256 біткоїнів відповідно.

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