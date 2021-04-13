Біткоїн оновив історичний максимум: скільки коштує
Курс біткоїну вперше в історії перевищив $62 тис. За останню добу криптовалюта подорожчала на 3.28%.
Про це свідчать дані біржі CoinDesk. Наразі біткоїн коштує $62,408.35.
Востаннє біткоїн оновив історичний максимум на початку березня. Тоді курс був зафіксований на рівні $61 844, після чого почав зниження.
Нагадаємо, в Україні держслужбовці задекларували 46 351 біткоїн – це майже 75 млрд грн. Декларації здали 791 872 чиновника, з яких 652 – зареєстрували криптовалюту.
Найбільша кількість власників задекларованих криптовалюта працює в міських радах, Міністерстві оборони та Національної поліції. Нардепи Олександр і Анатолій Урбанські вже три роки знаходяться в топі рейтингу, їх стан не змінюється – 5328 і 4256 біткоїнів відповідно.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
JPMorgan спрогнозував, що біткоїн може отримати довгострокову ціну в $130 тис., Якщо його волатильність (різкі зміни курсу) продовжить знижуватися.
На угодах з біткоїном, Ethereum і XRP трейдери втратили більше $1 млрд за добу. Найбільша ліквідація відбулася в парі з біткоїном і склала $10 млн.