Биткоин обновил исторический максимум: сколько стоит

Курс биткоина впервые в истории превысил $62 тыс. За последние сутки криптовалюта подорожала на 3.28%.

Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk. На данный момент биткоин стоит $62,408.35.

Последний раз биткоин обновил исторический максимум в начале марта. Тогда курс был зафиксирован на уровне $61 844, после чего начал снижение.

Напомним, в Украине госслужащие задекларировали 46 351 биткоин – это почти 75 млрд грн. Декларации сдали 791 872 чиновника, из которых 652 – зарегистрировали криптовалюту.

Наибольшее количество владельцев задекларированных криптовалют работает в городских советах, Министерстве обороны и Национальной полиции. Нардепы Александр и Анатолий Урбанские уже три года находятся в топе рейтинга, их состояние не меняется – 5328 и 4256 биткоинов соответственно.

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