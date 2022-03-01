Биткоин на фоне войны в Украине: что есть и будет с активом

За последние сутки биткоин поднялся в цене примерно на 10%. Некоторые эксперты придерживаются мнения, что актив в ближайшем будущем поднимется в цене до $100 тыс. за единицу. На фоне геополитических процессов, в частности, массированного вторжения России на территорию Украины, падения российского рубля до очередного минимума и новых санкций в отношении страны-агрессора, биткоин растет.

OBOZREVATEL постарался разобраться, что происходило с первой криптовалютой от начала военных действий на Украине и какие настроения инвесторов были в целом на протяжении последнего месяца.

В какую сторону будут давить на рынок

Согласно данным криптобиржи WhiteBIT, по состоянию на 1 марта биткоин стоит $43,7 тыс. за единицу. Оглядываясь на данные статистического портала IntoTheBlock, на цене $44,7 тыс. большинство инвесторов (63%) в прибыли. Речь о 31,69 млн адресов, или 14,75 млн биткоинов.

Видео дня

В убытках 29%, то есть 3,06 млн Bitcoin было куплено по цене, выше текущей (а именно закупались в диапазоне $51-61 тыс., объем – 6,22 млн монет). Безубыточные – 7,17% инвесторов, или 1,5 млн BTC.

"Отсюда мы можем сделать ориентировочные предположения о давлении покупателей и продавцов на рынок в конкретно обозначенном ценовом диапазоне. Поскольку в процентном соотношении сейчас основная масса инвесторов – в прибыли, даже если инвесторы с убытками будут оказывать давление, продавая по достижении биткоином стоимости, на которой они закупались, давление продавцов вряд ли сможет потрясти рынок", – уточняют аналитики WhiteBIT.

С другой стороны, считают эксперты, прибыльные инвесторы, оглядываясь на ситуацию или при дальнейшей эскалации конфликта, введении новых санкций в отношении страны-агресора, могут по-своему отреагировать на новости. Они могут начать продавать, обваливая цену, подвергаясь панике.

Однако поскольку биткоин – один из наиболее устоявшихся активов, заинтересованность в котором со стороны "китов" и институционалов – на высоком уровне, это вряд ли произойдет. Скорее всего, неуверенные криптоинвесторы начнут отдавать свои активы под проценты на криптолендинг.

Как ведут себя крупные игроки

Чтобы иметь более широкую картину по настроениям на рынке, нужно понимать, как ведут сейчас себя "киты" и крупные владельцы биткоином. Эта группа держит на своих счетах наибольшее количество монет.

"Продают или закупают? Чаще всего именно эти данные могут дать более точное понимание, теряется ли вера в актив, и как сообщество настроено на его дальнейшее ценовое движение", – считают эксперты.

По данным IntoTheBlock, приток средств на адреса, которые владеют более 0,1% циркулирующего предложения, в последние 7 дней снизился на 0,89%. За 30 дней – на 93,3%.

Что касается оттока, очевидно, на текущий момент рынок потрясен и реагирует панически. За неделю он увеличился на 183%, но вот за месяц – упал на 60,7%.

Что происходит с биткоином на биржах

Всплески притока актива на биржи обычно совпадают с периодами высокой волатильности, а иногда и предшествуют им. Что может говорить о настроениях к продажам.

Согласно IntoTheBlock, всплеск притока на централизованные биржи криптовалют (CEX) был зафиксирован 24 февраля. Речь о 42,5 тыс. биткоинов. Очевидно, в эти дни инвесторы ожидали ценового падения для дальнейших закупок. Но позже этот показатель снизился, и уже к 26 февраля приток составил немногим более 12 тыс. монет за сутки.

В целом за неделю приток составил 37,6%, за последний месяц – 24,23% в биткоинах. Если говорить о долларовом эквиваленте, то речь о 44,23% и 32,25% соответственно.

В день вторжения на Украину также наблюдался и отток биткоина с CEX-бирж. Однако он был меньшим, чем приток, и составил 37,12 тыс. BTC. Вместе с тем, на 1 марта показатели оттока и поступлений идут практически нога в ногу. 7-дневный отток составил 51,88%, месячный – упал на 68,51%. Таким образом, вероятно, биткоин-инвесторы больше верят в актив и его рост, чем наоборот.

При этом следует помнить, что точно предсказать, какой курс будет у биткоина или другой криптовалюты через время, невозможно. Поскольку криптовалюты являются крайне волатильным активом, все инвестиции делаются исключительно на свой страх и риск.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, о грядущем ралли основных виртуальных активов заявили и в международной инвестиционной компании Grayscale Investments. Аналитики считают, что в скором времени импульс продаж активов исчерпает себя и курс основных виртуальных активов пойдет вверх.