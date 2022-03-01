Биткоин на фоне войны в Украине: что есть и будет с активом

Станислав Кожемякин
Криптовалюты
3 минуты
814
Эксперты оценили влияние российской агрессии на первую криптовалюту
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

За последние сутки биткоин поднялся в цене примерно на 10%. Некоторые эксперты придерживаются мнения, что актив в ближайшем будущем поднимется в цене до $100 тыс. за единицу. На фоне геополитических процессов, в частности, массированного вторжения России на территорию Украины, падения российского рубля до очередного минимума и новых санкций в отношении страны-агрессора, биткоин растет.

OBOZREVATEL постарался разобраться, что происходило с первой криптовалютой от начала военных действий на Украине и какие настроения инвесторов были в целом на протяжении последнего месяца.

  • В какую сторону будут давить на рынок

Согласно данным криптобиржи WhiteBIT, по состоянию на 1 марта биткоин стоит $43,7 тыс. за единицу. Оглядываясь на данные статистического портала IntoTheBlock, на цене $44,7 тыс. большинство инвесторов (63%) в прибыли. Речь о 31,69 млн адресов, или 14,75 млн биткоинов.

Видео дня

В убытках 29%, то есть 3,06 млн Bitcoin было куплено по цене, выше текущей (а именно закупались в диапазоне $51-61 тыс., объем – 6,22 млн монет). Безубыточные – 7,17% инвесторов, или 1,5 млн BTC.

"Отсюда мы можем сделать ориентировочные предположения о давлении покупателей и продавцов на рынок в конкретно обозначенном ценовом диапазоне. Поскольку в процентном соотношении сейчас основная масса инвесторов – в прибыли, даже если инвесторы с убытками будут оказывать давление, продавая по достижении биткоином стоимости, на которой они закупались, давление продавцов вряд ли сможет потрясти рынок", – уточняют аналитики WhiteBIT.

С другой стороны, считают эксперты, прибыльные инвесторы, оглядываясь на ситуацию или при дальнейшей эскалации конфликта, введении новых санкций в отношении страны-агресора, могут по-своему отреагировать на новости. Они могут начать продавать, обваливая цену, подвергаясь панике.

Однако поскольку биткоин – один из наиболее устоявшихся активов, заинтересованность в котором со стороны "китов" и институционалов – на высоком уровне, это вряд ли произойдет. Скорее всего, неуверенные криптоинвесторы начнут отдавать свои активы под проценты на криптолендинг.

  • Как ведут себя крупные игроки

Чтобы иметь более широкую картину по настроениям на рынке, нужно понимать, как ведут сейчас себя "киты" и крупные владельцы биткоином. Эта группа держит на своих счетах наибольшее количество монет.

"Продают или закупают? Чаще всего именно эти данные могут дать более точное понимание, теряется ли вера в актив, и как сообщество настроено на его дальнейшее ценовое движение", – считают эксперты.

По данным IntoTheBlock, приток средств на адреса, которые владеют более 0,1% циркулирующего предложения, в последние 7 дней снизился на 0,89%. За 30 дней – на 93,3%.

Что касается оттока, очевидно, на текущий момент рынок потрясен и реагирует панически. За неделю он увеличился на 183%, но вот за месяц – упал на 60,7%.

  • Что происходит с биткоином на биржах

Всплески притока актива на биржи обычно совпадают с периодами высокой волатильности, а иногда и предшествуют им. Что может говорить о настроениях к продажам.

Согласно IntoTheBlock, всплеск притока на централизованные биржи криптовалют (CEX) был зафиксирован 24 февраля. Речь о 42,5 тыс. биткоинов. Очевидно, в эти дни инвесторы ожидали ценового падения для дальнейших закупок. Но позже этот показатель снизился, и уже к 26 февраля приток составил немногим более 12 тыс. монет за сутки.

В целом за неделю приток составил 37,6%, за последний месяц – 24,23% в биткоинах. Если говорить о долларовом эквиваленте, то речь о 44,23% и 32,25% соответственно.

В день вторжения на Украину также наблюдался и отток биткоина с CEX-бирж. Однако он был меньшим, чем приток, и составил 37,12 тыс. BTC. Вместе с тем, на 1 марта показатели оттока и поступлений идут практически нога в ногу. 7-дневный отток составил 51,88%, месячный – упал на 68,51%. Таким образом, вероятно, биткоин-инвесторы больше верят в актив и его рост, чем наоборот.

При этом следует помнить, что точно предсказать, какой курс будет у биткоина или другой криптовалюты через время, невозможно. Поскольку криптовалюты являются крайне волатильным активом, все инвестиции делаются исключительно на свой страх и риск.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, о грядущем ралли основных виртуальных активов заявили и в международной инвестиционной компании Grayscale Investments. Аналитики считают, что в скором времени импульс продаж активов исчерпает себя и курс основных виртуальных активов пойдет вверх.

КриптовалютыкриптовалютаBitcoinбиткоин