Курс биткоина ждут перемены: криптоэксперты оценили последствия войны в Украине

Военное вторжение России в Украину ударило по мировым рынкам, в том числе и криптовалютному. Но в скором времени импульс продаж активов исчерпает себя и курс основных виртуальных активов пойдет вверх.

К такому заключению пришли аналитики международной инвестиционной компании Grayscale Investments, изучив факторы, влияющие на курс криптоактивов.

Главным аргументом экспертов является высокая корреляция курса главной криптовалюты Bitcoin с фондовыми индексами S&P 500 и PCT в начале 2022 года. Речь идет о том, что январское ралли волатильных активов (акций и криптовалют) прервалось с появлением слухов о подготовке войны в Украине.

Видео дня

“Медведи" рынка (инвесторы, получающие прибыль от падения курса) считают, что дальнейшая эскалация со стороны России приведет к падению курса. Другое мнение – котировки уже достигли своего дна, потому что рынок уже движется с учетом возможных действий РФ.

При этом специалисты Grayscale допускают исчерпание импульса продавцов, если в ближайшие дни или недели продолжится падение цен на криптоактивы. Но вдобавок к геополитической ситуации, дополнительный удар по криптосектору может нанести повышение ставки Федеральной резервной системой США.

Некоторые инвесторы называют недооцененными риски повышения базовой процентной ставки в США. Они настаивают на том, что ФРС может принять жесткие решения.

Другие верят в то, что у чиновников ФРС есть возможность для маневра, благодаря чему может быть принято мягкое решение. На этом фоне снижение ожиданий от повышения процентной ставки благоприятно скажется на рискованных активах, в том числе и криптовалютах.

Стратеги отметили преобладание медвежьих настроений на рынке – аналогичная ситуация наблюдалась и в начале пандемии COVID-19. В связи с этим скептики не исключают ухудшение ситуации и продолжение распродаж.

Инвесторы-"быки" (получающие прибыль от роста курса) же ожидают нового ралли с угасанием импульса продаж. В Grayscale Investments придерживаются именно этого мнения.

Специалисты считают, что рынки рискованных активов достигли своего дна незадолго до вторжения в Украину, но не верят в начало полномасштабной холодной войны между США и Россией. Поэтому инвесторов (включая криптовалютных) с большой долей вероятности ждет новое ралли.

Эксперты уточняют, что даже просадка может быть хорошим знаком для долгосрочных инвесторов, потому что высокая волатильность таких активов приведет к их росту. А биткоин тем временем продолжает свой долгосрочный восходящий тренд, опережая золото по темпам роста.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, еще перед открытым нападением России на Украину на криптовалютном рынке начались качели – упал курс не только биткоина, но и многих альткоинов. Это объясняют неопределенностью, которой традиционно боятся финансовые рынки.