Биткоин может заменить доллар: названа главная причина

Доллар США является основной резервной валютой мира (во многом – благодаря размеру и стабильности американской экономики). Но из-за падения его покупательной способности некоторые аналитики начали задумываться о возможности биткоина заменить доллар.

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Стоит отметить, что ряд стран, включая Китай, Индию и Бразилию, уже обсуждают возможность введения альтернативной всемирной резервной валюты. Даже экс-президент Дональд Трамп выразил уверенность в том, что в скором будущем доллар перестанет быть мировым стандартом при расчетах.

Вдобавок к этому блогер Seth, специализирующийся на финансах, привел немаловажное преимущество биткоина: покупательная способность флагманской криптовалюты резко возросла с 2010 года. В то же время покупательная способность доллара неуклонно ослабевает.

Согласно предоставленной диаграмме индекс потребительских цен (ИПЦ) для городских потребителей в США с точки зрения покупательной способности доллара в среднем по городу снижается с 1960-х годов. За шесть десятилетий этот показатель упал на 88,93% – с 300 до 33,2 пункта.

При этом биткоин продемонстрировал быстрый рост покупательной способности – с 2010 года она увеличилась с 33 до 255 пунктов. Таким образом, всего за 13 лет рост показателя составил 672,73%.

Также исследование аналитической компании Kaiko свидетельствует о том, что по доллару ударили данные в ежемесячном отчете о вакансиях и обзоре текучести кадров (JOLTS). В нем говорилось о падении количества вакансий в США на 632 тыс. – до 9,9 млн в последний день февраля.

"Несмотря на то, что BTC сохраняет отрицательную корреляцию с долларом США, сейчас она стала практически незначительной, поднявшись с -60% до -23% с начала года", – говорится в докладе.

Между тем, согласно данным CoinMarketCap, по состоянию на 6 апреля первая криптовалюта торгуется на уровне $27,9 тыс. В суточном выражении это представляет собой падение курса 0,34%, а за предыдущие семь дней стоимость актива негативно изменилась на 1,45%.

Ранее OBOZREVATEL уже сообщал о прогнозе криптоаналитика Михаэля ван де Поппе для биткоина. Он допускает, что при выполнении нескольких условий флагманская криптовалюта может достичь $40 тысяч за BTC.

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