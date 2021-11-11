Биткоин – грех: в одной из крупнейших стран мира "отменили" криптовалюту

Мусульманам следует перестать использовать криптовалюту в качестве платежного средства, поскольку она подпадает под описание греха в Коране. Соответствующее решение приняли религиозные лидеры Индонезии.

Национальный совет улемов (НСУ) запретил жителям Индонезии использовать криптоактивы в качестве валюты. Как сообщает Bloomberg, данный орган исполняет функцию высшего религиозного собрания этой страны.

После состоявшихся 11 ноября экспертных слушаний глава религиозных указов Асрорун Ниам Шолех заявил, что совет обнаружил в криптовалюте "элементы неопределенности, пари и вреда". Соответственно она подпадает под понятие "харама", то есть запрещенного в Коране.

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Шолех назвал единственное условие, при котором криптоактивами можно будет торговать. По его словам, криптовалюта как товар или цифровой актив должна соответствовать принципам шариата (комплекс нравственных установок мусульман).

Несмотря на высокий статус Национального совета улемов озвученное решение не означает остановку торговли криптовалютой в Индонезии. Однако подобный указ может удержать мусульман от инвестиций в криптоактивы и привести к тому, что местные учреждения откажутся их выпускать.

В январе 2018 года Центральный банк страны уже объявил криптовалюту "незаконным платежным средством", но разрешил торговать ею. По данным индонезийского регулятора торговли товарными фьючерсами Bappebti, по состоянию на май 2021 года в стране насчитывалось около 4,45 миллиона криптоинвесторов.

Стоит отметить, что население Индонезии превышает 271 млн человек – по этому показателю страна занимает четвертое место в мире. К тому же, это еще и самое многонаселенное мусульманское государство – ислам здесь исповедуют больше 237 млн человек.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2021 года власти Китая запретили любые операции с криптовалютой. С тех пор все транзакции, связанные с криптоактивами, считаются незаконной финансовой деятельностью.