Открытые люди и проблемы с жильем: как украинские "криптобеженцы" живут в Португалии

За все время начатой Россией войны Украину покинули более 3 млн граждан. Абсолютное большинство из них, то есть около 2 млн, приняла Польша, но многие поехали дальше – в том числе в приветливую к членам криптосообществу Португалию, где сталкиваются как с проблемами, так и с поддержкой.

Издание Bloomberg пишет, что в число "криптопереселенцев" входит и 35-летняя Мария Яроцкая – сотрудница проекта Near, блокчейна, созданного украинцем Ильей Полосухиным. Спасаясь от войны, женщина выехала в Лиссабон с матерью, 9-летней дочерью и собакой.

Благодаря тому, что Near расширяет свое присутствие в Португалии и поддерживает беженцев, у Марии есть шанс продолжить работу на Пиренейском полуострове. "У меня здесь много коллег. Они помогут мне легализовать мои документы, чтобы я смогла остаться", – говорит украинка.

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Валентин Сотов – 35-летний программист и один из разработчиков криптоигры и метавселенной Amber. В конце февраля он пересек границу через Закарпатье и также приехал в Лиссабон.

Самой большой проблемой он называет поиск жилья. "У вас должен быть заключен рабочий контракт на год, поручитель в Португалии, налоговый номер и виза", – говорит мужчина.

Но даже в сложившейся ситуации он видит открытые возможности. Валентин называет жителей Португалии открытыми, поэтому переезд в эту страну позволит ему работать с большим количеством IT-специалистов.

Плюсы и минусы жизни в Португалии

Журналисты отмечают, что работникам криптовалютной индустрии может быть легче начать все сначала в Португалии, чем в других западноевропейских странах, принимающих беженцев. Среди причин: нулевой налог на доходы от виртуальных активов, доступная стоимость жизни, мягкий климат и многотысячная украинская диаспора.

За три недели после того, как португальское правительство утвердило меры по ускорению и упрощению процесса приема беженцев, эта страна приняла более 13 тыс. украинцев (после этого численность общины достигла 40 тыс. – это третий по величине показатель после бразильцев и британцев). Примерно столько же мигрантов было зарегистрировано в стране с 2015 года.

В Лиссабоне сотни украинцев расселили в местном спортивном зале, который временно стал центром для беженцев. По словам мэра португальской столицы Карлоса Моэдаса, городские власти уже утвердили план помощи гражданам Украины с поиском жилья, работы, школ и медицинского обслуживания.

Среди главных преград, которые мешают украинским переселенцам ассимилироваться на новом месте – языковой барьер и повседневные проблемы, связанные с пребыванием в незнакомом месте. Но некоторые из них стремятся приблизить этот день как можно скорее.

"Думаю, я могу уверенно заявить, что со мной все в порядке. У моей дочери был второй день в местной школе (ей понравилось), и я, наконец, нашла квартиру", – заверила Мария Яроцкая.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, созданные в Португалии благоприятные условия для участников криптосообщества оценили не только украинцы. Ранее именно сюда решила переехать "бикоин-семья" из Нидерландов – объездив за пять лет 40 стран, Диди Тайхутту, его жена и трое их дочерей решили осесть в Португалии.