12-летний гений обогнал Эйнштейна по IQ и получил на Рождество криптовалюту

Английский подросток, который превзошел легендарного ученого Альберта Эйнштейна по уровню интеллекта, решил стать криптоинвестором. Но поскольку ему только 12 лет, свои первые токены он попросил у родителей на католическое Рождество.

Как сообщает Bristol Post, школьник из Бристоля Барнаби Суинберн попросил у матери и отца два рождественских подарка. Родители не смогли отказать своему сыну и подарили ему IQ-тест Менса и криптовалюту.

Тест он сдал на 162 балла – это максимальный результат и выше, чем у 99% населения Земли. Таким образом, он превзошел результат Эйнштейна – считается, что IQ автора теории относительности находился на уровне в 160 баллов, а средний показатель во всем мире составляет всего 100 баллов.

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"Его страсть – математика и химия. Я и так знала, что он умен, но он решил получше разобраться в себе, поэтому и попросил именно это", – говорит мать вундеркинда Гислен Суинберн

Поскольку результат мальчика вошел в число 1% лучших, его приняли в Mensa International. Это считается самой известной организацией для людей с высоким коэффициентом интеллекта.

"Он наблюдал за рынками. На Рождество он получил конверт с деньгами, которые переведет в криптовалюту", – говорит мама юного гения. Какой именно криптовалютой планирует обзавестись ее сын и на какую сумму ему сделали подарок, она не уточнила.

Учитывая нынешние интересы мальчика, вполне предсказуемо, что он уже определился с выбором своей будущей профессией. "Он решил стать программистом. Он уже изучает университетские курсы и хочет поступить в Оксфорд", – уточнила его мама.

Вопреки своему увлечению наукой, вундеркинд еще и высоко развит эмоционально. По словам его матери, он большой шутник, любит развлекать свой класс, еще он заботливый, милый и амбициозный ребенок.

Ранее OBOZREVATEL уже сообщал о 13-летней Сурьянши Сури Ранджан из Британии, которая ранее тоже сдала тест Менса на 162 балла. В отличие от Барнаби, эта девочка хочет стать поп-звездой.