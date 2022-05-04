Corum Ахметова один из первых успешно перенес производство на Западную Украину – комитет Совета по экономике

Машиностроительная компания Corum Group, входящая в состав ДТЭК Рината Ахметова, одной из первых успешно перенесла производственные мощности из регионов, где сегодня продолжаются боевые действия, и возобновила работу в Хмельницкой и Волынской областях.

Об этом сообщил комитет Верховной рады по вопросам экономического развития.

"В качестве примеров успешно проведенных мероприятий по релокации следует отметить машиностроительную компанию Corum Group, которая одной из первых решила перенести производство на площадки машиностроительных заводов в Хмельницком и Волыни", - сообщили в комитете.

В рамках релокации переезжают во Львовскую область и два крупных машиностроительных предприятия. Это, в частности, ООО "Ветропарки Украины" группы компаний ПАО "Краматорский завод тяжелого станкостроения", занимающееся проектированием, монтажом ветроустановок, генерирует электроэнергию.

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В комитете отметили, что Львовская область сегодня является лидером по количеству предприятий, переехавших из других областей страны. По информации Фонда государственного имущества Украины, в область релоцировали 92 предприятия, из них 38 возобновили работу, а еще 50 вскоре должны были завершить переезд.

Из-за вооруженной агрессии Российской Федерации тысячи предприятий и предпринимателей прекратили свою деятельность, а государство с частным бизнесом понесло убытки на сотни миллиардов гривен, отметили в заявлении комитета.