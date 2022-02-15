Concorde Capital определил стартовую цену на ЧАО 'Президент-Отель'

ООО "Конкорд-Консалтинг", входящее в группу компаний Concorde Capital, определило стартовую цену объекта крупной приватизации - 100% акций ЧАО "Президент-Отель" - на уровне 390 млн гривен.

Оценка ЧАО "Президент-Отель" проводилась с учетом независимой оценки актива, его юридического, налогового и финансового анализа, а также анализа технического состояния гостиницы. Партнерами Concorde Capital в этом процессе выступали Бюро Маркуса, Creston GCG, BDO Consulting, Redcliffe Partners и Cushman&Wakefield.

Указанная цена основывается на лучших практиках оценки исходя из рыночной ситуации и состояния актива. Она в полной мере учитывает определенные в ходе всестороннего анализа риски, связанные с приобретением гостиницы. При определении стартовой цены учитывались ожидаемые доходы, которые новый собственник гарантированно получит при приобретении актива, в том числе поступления от договора аренды гостиничного комплекса. При этом в Concorde Capital ожидают, что в ходе аукциона цена актива может существенно возрасти благодаря конкуренции участников торгов.

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Учитывая исторические и прогнозные финансовые показатели ЧАО "Президент-Отель" и стоимость государственных заимствований Украины, в Concorde Capital считают, что даже продажа по стартовой цене принесет значительно большую выгоду для государственного бюджета, чем доходы государства как собственника компании (в виде годовых дивидендов). Кроме того, отель нуждается в значительных инвестициях для модернизации основных средств, которые невозможно осуществить, оставив его в государственной собственности. Поэтому в Concorde Capital рекомендуют искать ближайшее окно возможностей для проведения конкурса по приватизации ЧАО "Президент-Отель".

"Нет необходимости содержать "Президент-Отель" в госсобственности, это не стратегический объект. Сегодня гостиница находится в состоянии, нуждающемся в существенных инвестициях. А в ближайшем будущем он может занять весомое место на гостиничной карте Киева именно благодаря привлечению необходимых инвестиций через приватизацию. И на всех этапах - от ремонта до дальнейшего операционного управления - это позволит обеспечить работой сотни специалистов", - отметил генеральный директор Concorde Capital Игорь Мазепа.

Согласно Закону Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества", стартовую цену объекта крупной приватизации определяет привлеченный инвестиционный советник.