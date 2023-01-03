Жителям элитных многоэтажек оплачивают коммуналку из бюджета: кто получит по 1,8 тыс. субсидии в месяц и в чем проблема

В Украине в 2023-м на субсидии потратят 37,8 млрд грн. В результате монетизации указанную сумму раздадут наличкой тем, кому не хватает на оплату коммуналки. В среднем речь идет об 1,8 тыс. грн в месяц отопительного сезона.

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Однако указанные суммы получают не только те, кто действительно нуждается в помощи. OBOZREVATEL проанализировал списки назначенных субсидий и обнаружил: помощь получают даже те украинцы, которые потратили сотни тысяч долларов на квартиры в элитных ЖК.

О том, кто и как получает субсидии и в чем несправедливость, читайте в материале.

Субсидии получают богатые, а платят за них, в том числе, и бедные украинцы

Практически в каждом столичном элитном ЖК, который проверил OBOZREVATEL, есть либо действующая, либо когда-то оформленная и сейчас замороженная субсидия. Яркий пример – "Новопечерские липки". Квартиры здесь стоят сотни тысяч долларов (около 3,1 тыс. долларов за квадрат), но при этом число субсидиантов не уступает хрущевке. Владельцы более 100 квартир в элитном и одном из самых дорогих ЖК Украины просят у органов соцзащиты денег на оплату коммуналки.

И здесь есть две системные проблемы. Первая – в критериях назначения субсидий стоимость недвижимости во внимание не принимается. Вот и выходит, что владелец большого сельского дома в Харьковской области может остаться без субсидии (потому что нарушит норматив по площади), в то время как владелец квартиры на Хрещатике, которая стоит более 10 млн грн, спокойно может получать свою субсидию. Вторая – теневая экономика. Украинцы зарабатывают в конвертах, не декларируют свои доходы и поэтому могут спокойно получать субсидию, даже если не соответствуют критерию по доходам.

Субсидии для самого известного дома столицы

В одном из самых известных домов в столице субсидию оформили 13 семей. При этом действующих субсидий всего три (остальные не продлили). В сумме за отопительный сезон эти три семьи получат из бюджета 25,5 тыс. грн. Дом "со звездой" – один из самых дорогих в столице. Сейчас в нем продаются две квартиры: трехкомнатная за 14,7 млн грн и пятикомнатная за 64 млн грн. В этом доме сразу несколько квартир принадлежат "Верке Сердючке" (Андрей Данилко).

Три тысячи долларов за квадрат и помощь на коммуналку от государства

В одном из самых дорогих ЖК "Бульвар фонтанов" субсидию оформили три квартиры. При этом получают на данный момент выплату только одна квартира. И судя по размеру субсидию, квартира это немалой площади. За отопительный сезон им выделят из бюджета 18 тыс. грн на оплату коммуналки.

Квартира в этом ЖК площадью в 50 квадратов обойдется в 8 млн грн. За эти деньги можно купить три квартиры такой же площадью в бюджетном сегменте. У украинцев, которые купили квартиру в ЖК, нашлись сотни тысячи долларов на покупку жилья, но при этом нет нескольких тысяч гривен для того, чтобы самостоятельно платить за коммуналку.

Какие еще элитные ЖК получают субсидии

Оболонская набережная, 1. По этому адресу находятся две элитных новостройки, которые также называют "парусами". В корпусе №1 оформлены 4 субсидии, 2 из них – действующие. За отопительный сезон они получат 21 тыс. грн на оплату коммуналки.

"Новопечерские липки" – один из самых дорогих ЖК столицы. Здесь живут миллионеры, крупные политики. А небольшая однокомнатная квартира обойдется в этом ЖК в 146 тыс. долларов. А еще здесь оформили субсидию более 100 квартир. Из них – 17 действующих. Во время отопительного сезона из бюджета на коммуналку для жителей "Новопечерских липок" потратят 87,4 тыс. грн.

Субсидии забирают у бедных, а богатые остаются с выплатами

Чиновники имеют право забрать субсидию в том случае, если она была неправомерна назначена. Например, получатель помощи скрыл родственника, доход, имущество, большие расходы и т.п. Если такой нарушитель добровольно не вернет деньги, на него можно подать в суд.

И таким правом органы соцзащиты охотно пользуются. Проблема заключается в том, что доказать высокий незадекларированный доход жителей элитных ЖК практически невозможно. Поэтому субсидию чаще всего забирают у тех, кто действительно в ней нуждается, однако не соответствует критериям предоставления помощи.

К примеру, соответствующее решение принял Деснянский районный суд Чернигова, решение опубликовано 27 декабря. Согласно материалам дела, украинка оформила субсидию несколько лет назад. В декларации она указала свою дочь, однако не сообщила, что у дочери есть работающий муж (не зарегистрирован по месту предоставления субсидии).

По правилам если у члена семьи, которая получает субсидию, есть супруга или супруг, его доход также нужно указывать в декларации, даже если этот человек не зарегистрирован по указанному адресу. Чтобы доход супруга не учитывался, нужно предоставить доказательства, что он не живет по месту регистрации своей супруги.

В результате семья получила 9574 грн субсидии, на которую не имела права. Часть этой суммы была безналичным расчетом (еще до монетизации), ее вернули в бюджет автоматически. Еще 4262 грн выплатили наличными, и теперь эти деньги придется вернуть.

Без непопулярных решений не обойтись

Десятки миллиардов гривен ежегодно тратятся на выплату субсидий. Это бюджетные деньги, которые могли бы пойти на оборонноспособность, армию, вооружение в условиях полномасштабной войны. Вместо этого часть этой суммы получают те, кто не имеют на это права.

И речь идет не только о жителях квартир стоимость в сотни тысяч долларов. На сайтах с бесплатными объявлениями можно найти десятки объявлений "сдам квартиру, оформлена субсидия". При этом по закону субсидию могут давать только той семье, которая действительно проживает по указанному адресу. Те, кто сдают квартиры с субсидиями, не только незаконно получают помощь на оплату коммуналки, но еще и скрывают доход от сдачи жилья в аренду. Его также необходимо указывать и в налоговой декларации (подается самостоятельно), но и в декларации, которую необходимо заполнять при оформлении субсидии.

В развитых странах ЕС, членом которого стремится стать Украина, за воровство из бюджета (а именно так и называется незаконное оформление субсидий) грозит строгое наказание. Более того, такие действия – порицаемы самим обществом. В Украине же все еще не стыдно просить у государства то, на что не имеешь права, и воровать дважды. Первый раз: отказываясь платить налоги и скрывая свои доходы. А второй – получая еще и субсидию, которая оформлена без учета все тех же скрытых доходов.