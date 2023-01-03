Жителям элитных многоэтажек оплачивают коммуналку из бюджета: кто получит по 1,8 тыс. субсидии в месяц и в чем проблема
В Украине в 2023-м на субсидии потратят 37,8 млрд грн. В результате монетизации указанную сумму раздадут наличкой тем, кому не хватает на оплату коммуналки. В среднем речь идет об 1,8 тыс. грн в месяц отопительного сезона.
Однако указанные суммы получают не только те, кто действительно нуждается в помощи. OBOZREVATEL проанализировал списки назначенных субсидий и обнаружил: помощь получают даже те украинцы, которые потратили сотни тысяч долларов на квартиры в элитных ЖК.
О том, кто и как получает субсидии и в чем несправедливость, читайте в материале.
Субсидии получают богатые, а платят за них, в том числе, и бедные украинцы
Практически в каждом столичном элитном ЖК, который проверил OBOZREVATEL, есть либо действующая, либо когда-то оформленная и сейчас замороженная субсидия. Яркий пример – "Новопечерские липки". Квартиры здесь стоят сотни тысяч долларов (около 3,1 тыс. долларов за квадрат), но при этом число субсидиантов не уступает хрущевке. Владельцы более 100 квартир в элитном и одном из самых дорогих ЖК Украины просят у органов соцзащиты денег на оплату коммуналки.
И здесь есть две системные проблемы. Первая – в критериях назначения субсидий стоимость недвижимости во внимание не принимается. Вот и выходит, что владелец большого сельского дома в Харьковской области может остаться без субсидии (потому что нарушит норматив по площади), в то время как владелец квартиры на Хрещатике, которая стоит более 10 млн грн, спокойно может получать свою субсидию. Вторая – теневая экономика. Украинцы зарабатывают в конвертах, не декларируют свои доходы и поэтому могут спокойно получать субсидию, даже если не соответствуют критерию по доходам.
- Субсидии для самого известного дома столицы
В одном из самых известных домов в столице субсидию оформили 13 семей. При этом действующих субсидий всего три (остальные не продлили). В сумме за отопительный сезон эти три семьи получат из бюджета 25,5 тыс. грн. Дом "со звездой" – один из самых дорогих в столице. Сейчас в нем продаются две квартиры: трехкомнатная за 14,7 млн грн и пятикомнатная за 64 млн грн. В этом доме сразу несколько квартир принадлежат "Верке Сердючке" (Андрей Данилко).
- Три тысячи долларов за квадрат и помощь на коммуналку от государства
В одном из самых дорогих ЖК "Бульвар фонтанов" субсидию оформили три квартиры. При этом получают на данный момент выплату только одна квартира. И судя по размеру субсидию, квартира это немалой площади. За отопительный сезон им выделят из бюджета 18 тыс. грн на оплату коммуналки.
Квартира в этом ЖК площадью в 50 квадратов обойдется в 8 млн грн. За эти деньги можно купить три квартиры такой же площадью в бюджетном сегменте. У украинцев, которые купили квартиру в ЖК, нашлись сотни тысячи долларов на покупку жилья, но при этом нет нескольких тысяч гривен для того, чтобы самостоятельно платить за коммуналку.
- Какие еще элитные ЖК получают субсидии
Оболонская набережная, 1. По этому адресу находятся две элитных новостройки, которые также называют "парусами". В корпусе №1 оформлены 4 субсидии, 2 из них – действующие. За отопительный сезон они получат 21 тыс. грн на оплату коммуналки.
"Новопечерские липки" – один из самых дорогих ЖК столицы. Здесь живут миллионеры, крупные политики. А небольшая однокомнатная квартира обойдется в этом ЖК в 146 тыс. долларов. А еще здесь оформили субсидию более 100 квартир. Из них – 17 действующих. Во время отопительного сезона из бюджета на коммуналку для жителей "Новопечерских липок" потратят 87,4 тыс. грн.
Субсидии забирают у бедных, а богатые остаются с выплатами
Чиновники имеют право забрать субсидию в том случае, если она была неправомерна назначена. Например, получатель помощи скрыл родственника, доход, имущество, большие расходы и т.п. Если такой нарушитель добровольно не вернет деньги, на него можно подать в суд.
И таким правом органы соцзащиты охотно пользуются. Проблема заключается в том, что доказать высокий незадекларированный доход жителей элитных ЖК практически невозможно. Поэтому субсидию чаще всего забирают у тех, кто действительно в ней нуждается, однако не соответствует критериям предоставления помощи.
К примеру, соответствующее решение принял Деснянский районный суд Чернигова, решение опубликовано 27 декабря. Согласно материалам дела, украинка оформила субсидию несколько лет назад. В декларации она указала свою дочь, однако не сообщила, что у дочери есть работающий муж (не зарегистрирован по месту предоставления субсидии).
По правилам если у члена семьи, которая получает субсидию, есть супруга или супруг, его доход также нужно указывать в декларации, даже если этот человек не зарегистрирован по указанному адресу. Чтобы доход супруга не учитывался, нужно предоставить доказательства, что он не живет по месту регистрации своей супруги.
В результате семья получила 9574 грн субсидии, на которую не имела права. Часть этой суммы была безналичным расчетом (еще до монетизации), ее вернули в бюджет автоматически. Еще 4262 грн выплатили наличными, и теперь эти деньги придется вернуть.
Без непопулярных решений не обойтись
Десятки миллиардов гривен ежегодно тратятся на выплату субсидий. Это бюджетные деньги, которые могли бы пойти на оборонноспособность, армию, вооружение в условиях полномасштабной войны. Вместо этого часть этой суммы получают те, кто не имеют на это права.
И речь идет не только о жителях квартир стоимость в сотни тысяч долларов. На сайтах с бесплатными объявлениями можно найти десятки объявлений "сдам квартиру, оформлена субсидия". При этом по закону субсидию могут давать только той семье, которая действительно проживает по указанному адресу. Те, кто сдают квартиры с субсидиями, не только незаконно получают помощь на оплату коммуналки, но еще и скрывают доход от сдачи жилья в аренду. Его также необходимо указывать и в налоговой декларации (подается самостоятельно), но и в декларации, которую необходимо заполнять при оформлении субсидии.
В развитых странах ЕС, членом которого стремится стать Украина, за воровство из бюджета (а именно так и называется незаконное оформление субсидий) грозит строгое наказание. Более того, такие действия – порицаемы самим обществом. В Украине же все еще не стыдно просить у государства то, на что не имеешь права, и воровать дважды. Первый раз: отказываясь платить налоги и скрывая свои доходы. А второй – получая еще и субсидию, которая оформлена без учета все тех же скрытых доходов.