Забрать могут даже квартиру: на кого могут подать в суд за коммунальные долги

Судиться за коммунальные долги в Украине запрещено лишь в районах, где продолжаются военные действия или где не прошло трех месяцев с момента их прекращения. Также – на оккупированной территории. В любых других случаях коммунальное предприятие имеет полное право через суд возвращать свои деньги. При этом забрать могут даже квартиру.

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"В абсолютном большинстве случаев суд занимает сторону коммунальщиков. Далее за процедурой, уже имея решение и исполнительный лист, можно обратиться в исполнительную службу", – говорится в материале OBOZREVATEL.

Исполнитель, отмечается, же может найти банковские счета должника и арестовать их. Также можно законно изъять из квартиры должника его имущество: вещи, посуду и т.д.

"Далее все это имущество продается на открытых торгах. А вырученные средства пойдут на погашения долга. По закону у должника могут забрать даже квартиру. Однако такие случаи – большая редкость", – отмечается в материале.

При этом подчеркивается: несмотря на то, что срок исковой давности составляет три года (то есть через суд могут забрать только тот долг, который был накоплен за последние три года), "вся сумма задолженности, накопленная за все время, останется за должником до того момента, пока он не заплатит".

"И если через суд взыскать деньги не смогут, то напоминать о задолженности, требовать заплатить долг – могут. Кроме того, если вы захотите продать квартиру, задолженность придется погасить", – объясняется в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем в Украине тариф на электроэнергию могут увеличить примерно в два раза: с 1,44 грн за кВт*час (при потреблении до 250 кВт*час в месяц) до 2,5 грн за кВт*час. Такой шаг, уверяют, необходим для проведения ремонтных работ.

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