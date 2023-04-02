Все ограничения сняты: в "Укрэнерго" сделали заявление касательно отключений света
В Украине 2 апреля не планируется отключений света ни в одном из регионов. В частности, отменены ограничения потребления в Киевской, Житомирской, Харьковской областях.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили, что аварийные ремонты в центральном регионе успешно завершены, благодаря помощи литовских коллег. Именно эти ремонтные работы были причиной кратковременных отключений в указанных областях в предыдущие недели.
"Все ограничения потребления, которые были введены в Киевской, Житомирской, Харьковской, из-за повреждения оборудования во время массированной ракетной атаки врага 9 марта, сняты. В других регионах ограничений в сетях "Укрэнерго", которые приводили бы к необходимости ограничения потребления, также нет", – рассказали в компании.
В то же время директор Центра исследований энергетики Александр Харченко советует украинцам держать генераторы и повербанки в режиме готовности. Ведь до полного восстановления сети и генерации угроза аварийных отключений электроэнергии будет сохраняться.
В настоящее же время, по его словам, энергоснабжение в Украине не настолько надежно, как было до повреждений. В частности, по этой причине сети стали менее устойчивыми к непогоде, и в случае сильного ветра возможны отключения.
Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрэнерго" уже активно готовится к следующей зиме. Сейчас там принимают решения, которые позволят защитить энергообъекты от возможных российских атак.
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