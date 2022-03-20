Владельцы жилья, которые приняли переселенцев, получат компенсацию: Чернышов озвучил сумму

В Украине владельцы жилья, которые бесплатно принимают переселенцев, будут получать 450 грн/месяц компенсации для оплаты коммуналки. Уже разработан социальный пакет для поддержки внутриперемещенных лиц.

"Владельцы жилья, бесплатно приютившие внутренне перемещенных лиц получат гарантированную государственную поддержку в размере около 450 грн в месяц за каждое принятое лицо, независимо от возраста, для компенсации расходов на коммунальные услуги", – рассказал министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов. Об этом пишет пресс-служба министерства 20 марта.

Как получить компенсацию?

Люди, имеющие жилье и готовые приютить внутренне перемещенные лица, должны сообщить местным властям о готовности принять у себя переселенцев;

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Для этого нужно обратиться в орган местного самоуправления с заявлением и предоставить необходимую информацию. Также, эту информацию можно предоставить через веб-сайт Прихисток (в дальнейшем это можно будет сделать и через Дію).

Так, органы местного самоуправления начнут формировать реестр жилищного фонда, доступного для размещения. Это позволит разместить как можно большее количество людей. При этом расселение будет происходить только с согласия владельцев жилья, которые согласились предоставить убежище.

Ежемесячно владельцы жилья, бесплатно принявшие в своих домах перемещенных лиц, будут получать выплату из бюджета через органы местного самоуправления.

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