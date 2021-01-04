В Україні злетять тарифи на комуналку: скільки платитимемо за газ, електроенергію і тепло

В Україні в 2021 році різко зросте вартість практично на всі комунальні послуги. Крім того, додатково повинні ввести нову абонентську плату.

Про те, скільки й за що платитимемо наступного року, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Реальна собівартість однієї кВт год електроенергії становить близько 2,41 грн. Водночас українці платять у середньому 1,1 грн (90 копійок за перші 100 кВт год і 1,68 грн за кожну наступну).

За підвищення відповідатиме новий в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко. Верховна Рада відмовилася призначати його міністром, тому Кабмін вирішив обійти парламентаріїв, призначив ексменеджера "Нафтогазу" на посаду першого заступника міністра і в умовах відсутності офіційного глави відомства він відразу ж отримав префікс "в.о".

Зазначимо, колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун без призначення через Верховну Раду змогла навіть провести перший крок медичної реформи. Єдина різниця між "в.о" і просто міністром – тимчасовий заступник не може голосувати на засіданнях Кабміну і звільнити його можна на засіданні уряду.

Насамперед із січня 2021-го скасували пільговий тариф на перші 100 кВт год. Тобто замість 90 копійок доведеться платити 1,68 грн.

В Україні востаннє тарифи на електроенергію підвищували ще в 2017-му, відтоді її ринкова вартість злетіла удвічі, проте тариф не переглядали. І чим довше з цим зволікають, тим більше проблем виникає.

Вартість блакитного палива в Україні переглядають щомісяця. До того ж єдиного тарифу для всіх немає: кожна компанія пропонує свої ціни. Українці ж можуть вибирати, у кого й за якою ціною купувати.

Аналітики неохоче озвучують будь-які прогнози, тому що точний прогноз скласти неможливо, розповідає OBOZREVATEL аналітикиня "Української енергетичної біржі" Оксана Запорізька. За її оцінками, подорожчання може тривати аж до лютого 2021 року.

"Поки спостерігається динаміка до зростання, але коли буде межа і перехід до зниження, сказати точно неможливо. Орієнтовно це буде в лютому 2021 року", – розповідає Запорізька.

Координаторка житлово-енергетичних програм "Опори" Тетяна Бойко також упевнена: немає ніяких підстав сподіватися, що ціни в майбутньому будуть знижуватися.

Після підвищення тарифу на газ слідом будуть рости ціни на опалення і гарячу воду. Наприклад, тільки в грудні вартість блакитного палива для теплокомуненерго збільшилась на 13,5%.

Газ – близько 70-80% складової тарифу на гарячу воду і опалення. Відповідно, вже в грудні з'являться економічні підстави для підвищення цін на зазначені комунальні послуги на 9,5%.

Ціна блакитного палива для виробників тепла розраховується відповідно до постанови Кабінету міністрів № 867 від 19 жовтня 2018 року, з урахуванням змін цін на європейських газових хабах.

Абонентську плату на блакитне паливо підвищать. В Україні з 1 січня 2021-го в усіх регіонах підвищать абонентську плату на газ. У деяких ціна збільшиться більш ніж удвічі. Це пов'язано з подорожчанням собівартості доставки і розподілу блакитного палива, зростанням зарплат і необхідністю ремонтувати комунікації.

Наразі відомі оновлені ціни не для всіх облгазів. Серед оприлюднених тарифів найбільше зростання для клієнтів "Тернопільгазу" – з 1,03 до 2,34 грн за кубометр.

Весь обсяг газу, який використовували з жовтня 2019-го до жовтня 2020-го, ділять на 12 місяців. Отриману цифру множать на тариф. Припустімо, якщо клієнт "Тернопільгазу" за вказаний період витратив тисячу кубометрів, то щомісяця йому потрібно платити абонплату за 83,3 кубометра. Зараз це 85,8 грн, а з 1 січня – 194,9 грн.

Також з наступного року введуть абонентські плати практично на всі комунальні послуги. За підрахунками OBOZREVATEL, абонплата на воду і опалення буде в межах 32,19 грн, а на сміття – 15,2 грн. Тобто в сумі потрібно буде платити близько 111,7 грн на місяць (за умови, якщо є гаряча, холодна вода і опалення).

Абонентська плата вже передбачена законом, але її введення перенесли через карантин. Членкиня НКРЕКП Ольга Бабій розповіла: з 2018-го в тарифах не закладені суми на обслуговування і ремонт мереж. Відбулася законодавча колізія, внаслідок якої у постачальників, за словами Бабій, іноді немає грошей навіть на те, щоб надрукувати і виставити платіжки.

В Україні комунальні послуги дорожчатимуть разом з ростом інфляції, витратами на заробітні плати. В 2021-му, за різними оцінками, в сумі доведеться щонайменше на 20% більше віддавати за комуналку. Тільки електроенергія подорожчає майже удвічі.