В Украине введут годовой тариф на газ: из чего состоит цена
В Украине уже до 25 апреля газоснабжающие компании должны объявить новую цену на газ, которая год будет неизменной. Ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Белявский рассказал, как формируется цена. И первое – это затраты на добычу.
На этом этапе цена газа одного кубического метра для госкомпаний составляет 2 грн 84 коп. Но у частников больше, потому что добывать дороже. Об этом говорится в материале "Сегодня".
Генеральный директор ДТЭК Нафтогаз Игорь Щуров рассказывает, что затраты компании состоят из двух частей. "Это – инвестиционные затраты, в которые входят геолого-разведочные работы, бурение скважин, ряд инфраструктурных объектов. И есть затраты операционные – это обслуживание скважин, ремонты скважин, это заработные платы людей", – объясняет Щуров.
А также учитываются расходы на транспортировку по магистральным газопроводам с места, где голубое топливо добыли – туда, где нам его продают. "Это – заработная плата, ресурсы, материалы, технологический газ и непосредственно прибыль. Тариф на транспортировку по магистральным газопроводам устанавливается регулятором. На сегодняшний день 0,2 грн за один кубометр", – отмечает Белявский.
При этом, к стоимости добычи и транспортировки добавляем налог и заработок компаний. В сумме получаем тариф на газ.
Напомним, в Украине с мая стоимость голубого топливо увеличат до 7,5-8 грн за кубометр (сейчас 6,99 грн). Такая цена будет действовать в течение следующих 12 месяцев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине планируют развивать производство биогаза для того, чтобы сократить импорт обычного голубого топлива. При этом цена "биологического" газа в несколько раз выше – $350-700 против $250 за тысячу кубометров "обычного" голубого топлива.
Цены на газ на европейских хабах на минувшей неделе имели разносторонние колебания с общей тенденцией к росту. Самые низкие котировки наблюдаются на хабе TTF, которые по состоянию на 9 апреля составляли 19,56 евро/Мвт-ч.