В Україні введуть річний тариф на газ: з чого складається ціна
В Україні вже до 25 квітня газопостачальні компанії повинні оголосити нову ціну на газ, яка рік буде незмінною. Провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Максим Белявський розповів, як формується ціна. І перше – це витрати на видобуток.
На цьому етапі ціна газу одного кубічного метра для держкомпаній становить 2 грн 84 коп. Але у приватників більше, тому що добувати дорожче. Про це йдеться в матеріалі "Сегодня".
Генеральний директор ДТЕК Нафтогаз Ігор Щуров розповідає, що витрати компанії складаються з двох частин. "Це – інвестиційні витрати, в які входять геолого-розвідувальні роботи, буріння свердловин, низка інфраструктурних об'єктів. І є витрати операційні – це обслуговування свердловин, ремонти свердловин, заробітні плати людей", – пояснює Щуров.
А також враховуються витрати на транспортування по магістральних газопроводах із місця, де блакитне паливо добули, – туди, де нам його продають. "Це – заробітна плата, ресурси, матеріали, технологічний газ і безпосередньо прибуток. Тариф на транспортування магістральними газопроводами встановлюється регулятором. Нині 0,2 грн за один кубометр", – зазначає Белявський.
Водночас до вартості видобутку і транспортування додаємо податок і заробіток компаній. У сумі отримуємо тариф на газ.
Нагадаємо, в Україні з травня вартість блакитного палива збільшать до 7,5-8 грн за кубометр (наразі 6,99 грн). Така ціна діятиме протягом наступних 12 місяців.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні планують розвивати виробництво біогазу для того, щоб скоротити імпорт звичайного блакитного палива. До того ж ціна "біологічного" газу в кілька разів вища – $350-700 проти $250 за тисячу кубометрів "звичайного" блакитного палива.
Ціни на газ на європейських хабах минулого тижня мали різнобічні коливання із загальною тенденцією до зростання. Найнижчі котирування спостерігаються на хабі TTF, які за станом на 9 квітня становили 19,56 євро/МВт-год.