В Україні введуть річний тариф на газ: з чого складається ціна

В Україні вже до 25 квітня газопостачальні компанії повинні оголосити нову ціну на газ, яка рік буде незмінною. Провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Максим Белявський розповів, як формується ціна. І перше – це витрати на видобуток.

На цьому етапі ціна газу одного кубічного метра для держкомпаній становить 2 грн 84 коп. Але у приватників більше, тому що добувати дорожче. Про це йдеться в матеріалі "Сегодня".

Генеральний директор ДТЕК Нафтогаз Ігор Щуров розповідає, що витрати компанії складаються з двох частин. "Це – інвестиційні витрати, в які входять геолого-розвідувальні роботи, буріння свердловин, низка інфраструктурних об'єктів. І є витрати операційні – це обслуговування свердловин, ремонти свердловин, заробітні плати людей", – пояснює Щуров.

А також враховуються витрати на транспортування по магістральних газопроводах із місця, де блакитне паливо добули, – туди, де нам його продають. "Це – заробітна плата, ресурси, матеріали, технологічний газ і безпосередньо прибуток. Тариф на транспортування магістральними газопроводами встановлюється регулятором. Нині 0,2 грн за один кубометр", – зазначає Белявський.

Водночас до вартості видобутку і транспортування додаємо податок і заробіток компаній. У сумі отримуємо тариф на газ.

Нагадаємо, в Україні з травня вартість блакитного палива збільшать до 7,5-8 грн за кубометр (наразі 6,99 грн). Така ціна діятиме протягом наступних 12 місяців.

Як повідомляв OBOZREVATEL: