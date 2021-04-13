В Украине введут годовой тариф на газ: из чего состоит цена

В Украине уже до 25 апреля газоснабжающие компании должны объявить новую цену на газ, которая год будет неизменной. Ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Белявский рассказал, как формируется цена. И первое – это затраты на добычу.

На этом этапе цена газа одного кубического метра для госкомпаний составляет 2 грн 84 коп. Но у частников больше, потому что добывать дороже. Об этом говорится в материале "Сегодня".

Генеральный директор ДТЭК Нафтогаз Игорь Щуров рассказывает, что затраты компании состоят из двух частей. "Это – инвестиционные затраты, в которые входят геолого-разведочные работы, бурение скважин, ряд инфраструктурных объектов. И есть затраты операционные – это обслуживание скважин, ремонты скважин, это заработные платы людей", – объясняет Щуров.

А также учитываются расходы на транспортировку по магистральным газопроводам с места, где голубое топливо добыли – туда, где нам его продают. "Это – заработная плата, ресурсы, материалы, технологический газ и непосредственно прибыль. Тариф на транспортировку по магистральным газопроводам устанавливается регулятором. На сегодняшний день 0,2 грн за один кубометр", – отмечает Белявский.

При этом, к стоимости добычи и транспортировки добавляем налог и заработок компаний. В сумме получаем тариф на газ.

Напомним, в Украине с мая стоимость голубого топливо увеличат до 7,5-8 грн за кубометр (сейчас 6,99 грн). Такая цена будет действовать в течение следующих 12 месяцев.

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