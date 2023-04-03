В Украине в апреле повысят тариф на коммуналку: за что придется платить больше и как изменятся суммы

Украинцев с апреля ждут новые тарифы на воду: повышение пройдет в два этапа. В результате в среднем семья будет платить за водоснабжение на 30-70 грн в месяц больше. При этом решение о росте цен на электроэнергию отсрочили: до 1 мая повышать ее стоимость не будут.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Итак, теперь комиссия должна поднять тарифы с 1 апреля, а затем повторно провести повышение через три месяца – с 1 июля. С полным перечнем новых тарифов можно ознакомиться в документе. В среднем повышение в рамках первого этапа (апрельское) составит 12,3%, а второго (июльское) – 14,1%.

К примеру, в Киеве в апреле кубометр воды может подорожать с 30,38 до 38,1 грн, а в июле – до 40,4 грн. Допустим, семья использует в среднем 5 кубов: в марте придется заплатить за воду 151,9 грн, в апреле – 190,5, а в июле – уже 202 грн. То есть ежемесячная сумма в платежке в результате двухэтапного подорожания увеличится на 50,1 грн.

Во Львове сейчас кубометр воды стоит 25,88 грн, с апреля цена составит уже 27,9 грн, с июля – 28,62 грн. В результате в июле за пять кубов придется платить 143,1 грн, что на 13,7 грн больше действующей стоимости. Но Львов и Киев – крупные города с относительно невысоким тарифом на воду.

В Дрогобыче уже сейчас каждый кубометр холодной воды стоит 43,46 грн. В апреле цена составит уже 51,6 грн, а в июле – 57,8 грн за кубометр. Семья, которая использует пять кубов воды, сейчас платит 217,3 грн, а в июле заплатит на 71,7 грн больше – 289 грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы платят за газ по разным тарифам. Большинство пользуется услугами "Нафтогаза", однако есть и несколько коммерческих поставщиков голубого топлива.

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