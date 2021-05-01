В Украине ужесточили правила для субсидиантов: кто останется без помощи
В Украине с 1 мая действуют новые правила назначения субсидий. Те украинцы, которые покупают валюту на сумму от 50 тыс. грн или приобрели автомобиль, не смогут претендовать на помощь. Кроме того, в доход также будут учитывать заработок от банковских депозитов.
Об этом в эфире "Украина 24" рассказал замдиректора Департамента социальной политики Киевской городской государственной администрации (КГГ) Максим Бученко, передает "Слово и Дило".
"Субсидий не избавляют. Имеется в виду, что если у гражданина есть определенная сумма средств, за которую он покупает ту же валюту, то вопрос, почему они не идут платить за коммунальные услуги, а требуют помощи от государства ... Если купили автомобиль более миллиона гривен, а при этом говорят, что не могут заплатить за коммунальные услуги – это социально несправедливо", – заявил Бученко.
Также чиновник подчеркнул, что субсидии предназначены в первую очередь для социально незащищенных слоев населения Украины.
"Люди у нас начали немного заигрываться, скрывать свои расходы и рассказывать о том, что мы не можем заплатить за коммунальные услуги, но при этом мы покупаем автомобиль за 20 000 долларов", – отметил представитель КГГА.
Кроме того, Бученко рассказал, сколько людей могут оставить без субсидий по новым правилам. "Если брать по Киеву, то у нас с 100000 граждан, которые сегодня пользуются... Будут 99,9 тысячи граждан, которые будут пользоваться. Другие – 0,1%, не получат", – резюмировал он.
Новые правила начисления субсидий:
будут учитывать доход от депозитов;
будут изучать, кто ездил за границу, покупал валюту или банковские металлы;
отмену произведут комиссии, которые принимали решение о назначении субсидий.
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