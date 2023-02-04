В Украине уже повысили часть тарифов на коммуналку: сколько придется заплатить 

В Украине десятки водоканалов пересмотрели цены на тарифы или же запланировали их повышение в ближайшие месяцы. Речь идет о водоканалах в населенных пунктах, которым тарифы утверждают органы местной власти.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Ранее повысить тарифы водоканалам в областных центрах планировала Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), однако решение отсрочили. Причиной назвали путаницу при рассмотрении документов.

Однако от решения повысить цены на водоснабжение в НКРЭКУ не отказались. И пока НКРЭКУ все еще готовит подорожания, местные власти уже опубликовали проекты решений. Так:

в Староконстантинове Хмельницкой области планируют повысить стоимость воды на 13,84% до 56,84 грн за кубометр;

в пгт Новое Кировоградской области тариф уже повысили с 28,69 до 49,83 грн за кубометр;

в Буске Львовской области - на 18% до 61,64 грн за кубометр;

в Мукачево хотят поднять цену с 28,69 грн до 59,79 грн за куб.

Отметим, в Украине в 2023-м не будет меняться тариф на газ, отопление и горячую воду. На время военного положения и в течение полугода после него будет действовать мораторий на рост цен.

Как сообщал OBOZREVATEL, пока эксперты не видят причин скупать доллары. Более выгодным вариантом специалисты считают вложение сбережений в гривневые ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа Украины).