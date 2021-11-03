Тарифы на газ и отопление в Украине не изменятся: как в Кабмине решили проблему

В Украине тарифы на отопление не изменят ни в одном из регионов: соответствующий Меморандум уже подписали Кабмин и представители городов. Подорожание газа для тепловиков компенсируют, они также могут покупать голубое топливо у "Нафтогаза" по относительно низкой цене.

Кроме того, не изменятся в отопительном сезоне 2021/2022 и тарифы на газ. Всех украинцев по умолчанию перевели на годовые цены, меняться они не будут.

О том, какое решение нашли для удержания цен на коммунальные услуги и сколько заплатят украинцы, читайте в материале OBOZREVATEL.

На европейском рынке цена на газ взлетела до исторического максимума, это повлияло и на ситуацию в Украине. Однако простые украинцы в своих платежках за коммуналку последствия энергетического кризиса не заметят.

Видео дня

Вот, как решили проблему:

ввели годовые тарифы на газ (по ним уже платим за голубое топливо) с фиксированной до конца отопительного сезона 2021/2022 ценой ;

"Нафтогаз" продает поставщикам газа и теплокоммуэнерго голубое топливо по относительно низкой цене, это дает возможность удерживать тарифы и для населения ;

из центрального бюджета в бюджеты населенных пунктов направили 4% налога на доходы физлиц, чтобы они могли из местных бюджетов компенсировать разницу в тарифах ;

из государственного бюджета будут выделять субвенции для тех населенных пунктов, которым не хватает собранных налогов. В таком случае из госказны компенсируют 80% дефицита теплокоммунэнерго.

"Тарифы на отопление для населения не будут повышаться ни в одном из регионов. Это определено Меморандумом, заключенным в рамках Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины. Условия этого документа должны выполняться по всей Украине", – пояснил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Меморандум – документ о намерениях, который еще 30 сентября подписали Ассоциация городов Украины, Всеукраинская ассоциация органов местного самоуправления, "Нафтогаз", Кабмин и Офис президента. Решение о пересмотре тарифов на отопление принимает местная власть. Суть меморандума: местным бюджетам оставили больше налогов, "Нафтогаз" обязали поставлять газ по относительно низкой цене (7,4 грн за кубометр), взамен – никто не будет принимать повышать тарифы на тепло.

Вопрос прохождения отопительного сезона фактически закрыт. Более того, некоторые украинцы с наступлением холодов за коммуналку заплатят даже меньше, чем, к примеру, в сентябре. Тариф на первые 250 кВт*час электроэнергии снизили с 1,68 до 1,44 грн за каждый кВт*час.

Также у украинцев есть возможность уже платить в два раза меньше – за счет энергоэффективности. О том, как экономить на электроэнергии можно прочитать здесь, а как сократить платежки на тепло – здесь.

Важно также отметить, что даже без пересмотра тарифов на отопление суммы в платежках во многом зависят и от самих собственников жилья. Например, расходы на тепло в утепленной многоэтажке с индивидуальным тепловым пунктом могут быть в разы ниже, чем в таком же доме, который не прошел тепломодернизацию.

И из государственного, и из местных бюджетов выделяют деньги на компенсацию такой модернизации (часть собирают соседи, часть финансируется за счет энергоэффективных программ). Если создать ОСМД, оформить заявку на участие в программе, то в будущем можно экономить на тепле тысячи гривен. Кроме того, увеличится и стоимость квартир в таком доме. Подробнее об этом читайте вскоре на OBOZREVATEL.

Также есть возможность оформить субсидию, если на оплату коммуналки в пределах нормативов уходит больше 15% дохода семьи (а для пенсионеров и тех, кто мало зарабатывает, этот процент будет еще меньше). И в красных зонах норматив уже увеличили на 50%, то есть размер субсидии значительно повысили.

Но даже без тепломодернизации как минимум грядущий отопительный сезон пройдет без изменения цен. Расходы на коммуналку не изменятся.