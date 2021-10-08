Украинцы уже могут платить за электроэнергию в два раза меньше. Вот что нужно делать

В Украине с 1 октября на первые 250 кВт*час электроэнергии тариф на электроэнергию уменьшился с 1,68 до 1,44 грн. При этом, чтобы сократить платежки в несколько раз, уже сейчас можно установить двузонные счетчики (для них "ночной" тариф после 23 часа в два раза ниже).

Как говорится в сообщение Госэнергоэффективности, легче всего заменить лампочки на энергоэффективные. Кроме того, в местах, где вы редко бываете (туалет, коридор), можно установить датчики движения, тогда свет автоматически будет включаться, когда вы заходите в помещение. и выключаться, когда вы выходите.

Также эксперты советуют:

покупать бытовые приборы с маркировкой А и А+ (они тратят меньше энергии);

Видео дня

выключать устройства, которыми никто не пользуется;

не оставлять приборы, работающие от аккумулятора (например, мобильные телефоны), включенными дольше, чем нужно для полной зарядки аккумулятора;

холодильник и морозильник стоит держать в чистоте, без льда и снега, регулярно размораживайте эти приборы.

"Охлаждайте пищу перед тем, как поставить ее в холодильник. Во-первых, горячая кастрюля заставит холодильник работать интенсивнее, а во-вторых, она нагреет другие продукты, и они могут испортиться. Оптимальная температура в холодильнике – от нуля до пяти градусов тепла", – советуют в агентстве.

Наибольшую экономию может дать установка двузонного счетчика. Однако при этом придется наиболее энергозатратные приборы (электрический теплый пол, стиральную машину и т.д) использовать ночью.

Как ранее писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский подписал закон "относительно упрощения присоединения к электрическим сетям", который позволяет во время карантина отключать должников от коммунальной услуги. Правда, в документе есть оговорка: если страна снова войдет в "красную зону", то мораторий на отключение вернут.