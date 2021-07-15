Украинцы заплатят 100 млрд за чужие газовые долги, а за коммуналку придет еще одна платежка

В Украине решили списать миллиардные долги за газ для всех участников рынка. Из бюджета могут потратить около 100 млрд грн, львиная доля этих денег покроет недоплату компаний Дмитрия Фирташа. Но в то время, как одним украинцам долги списывают, другим уже приготовили третью платежку за голубое топливо.

О том, на ком и как отобразятся последние решения на рынке газа, читайте в материале OBOZREVATEL.

Задолженность на рынке газа достигла рекордных 100 млрд грн. На это есть несколько причин. Например, ручное регулирование тарифов: с одной стороны власть повышала стоимость голубого топлива, а с другой – не позволяла поднимать стоимость отопления и горячей воды (а она на 70-80% зависит от стоимости газа).

Видео дня

Еще одна причина – в Украине до сих пор нет 100% учета голубого топлива, а последние несколько лет облгазы саботировали пересмотр норм потребления и задним числом начисляли долги якобы исходя из "температурных коэффициентов".

В результате "слуги" одним щедрым решением решили закрыть долги всех: и населения за "температурные коэффициент", и облгазов, и газсбытов, и поставщиков тепла. Но щедрость эта условная: деньги выделят из бюджета, а, значит, заплатит за долги каждый украинец.

"Вместо того, чтобы внедрить стопроцентный учет газа, облгазы поочередно оспаривали каждую попытку правительства снизить нормы потребления газа. И чтобы закрепить эффект, выставили весь виртуально потребленный газ в счетах потребителям, но без требования оплаты. То есть, задолженность у потребителя есть, но попыток ее взыскать облгаз не делает", – рассказывает координатор жилищных программ "Опоры" Татьяна Бойко.

Фактически, парламент выписал платежку на 100 млрд грн для всех налогоплательщиков. Правда, часть этих долгов, в первую очередь поставщиков тепла и горячей воды, действительно оправдана. Например, как рассказал OBOZREVATEL глава "Укртеплокоммунэнерго" (ассоциация поставщиков тепла и горячей воды) Арсентий Блащук, только на разнице тарифов на газ и тепло образовалась дыра в 27 млрд грн.

И по закону, если государство принимает решение искусственно ограничить цены или тарифы, то вместе с тем оно должно компенсировать компаниям разницу между рыночной стоимостью и утвержденными тарифами. "В этом отопительном сезоне газ по ПСО был 6,99 грн, а на рынке по 9 грн. Кто погасит эту разницу?" – задается вопросом Блащук.

Главный бенефициар такого решения – олигарх Дмитрий Фирташ, который владеет большой частью облгазов и облгазсбытов. Его долги перед "Нафтогазом" спишут, а это десятки миллиардов гривен.

И пока одним долги за газ списывают, простым украинцам готовят третью платежку (помимо оплаты по счетчику и платы за транспортировку). Теперь за обслуживание газовых сетей внутри дома тоже придется платить.

"Исходя из действующих изменений в закон, на сегодня по умолчанию обслуживание внутридомовых газовых сетей возложено на субъект распределения газа, того, кто обслуживает внешнедомовые инженерные сети. Но за это он будет по умолчанию выставлять счет собственникам дома", – пояснил руководитель Ассоциации профессиональных управителей недвижимостью Андрей Никончук.

Пока такие платежки не приходят, но чем сильнее изнашиваются трубы, тем больше шансов, что рано или поздно их придется ремонтировать. И за любую поломку может прийти отдельная квитанция.

Глава Бюро комплексного анализа и прогнозирования Сергей Дяченко говорит, что выгоднее всего будет передать внутридомовые сети на баланс облгазам, у которых уже есть опыт и специалисты. А если отдельно нанимать компанию, то расходы могут оказаться слишком высокими. Также есть проблема в старых домах малой этажностью: чем меньше жильцов, тем больше придется платить каждой отдельной семье.

"Стоимость обслуживания внутридомовых сетей облгазами будет зависеть от дома: высотка – это одна ситуация, хрущевка – другая", – поясняет эксперт. По сравнению с расходами на транспортировку, по идее, новая платежка не будет настолько ощутимо бить по карманам.

В целом, списание долгов главную проблему не решит. В Украине необходимо ввести поквартирный учет газа для всех, а для этого придется установить счетчики еще у двух миллионов семей. Кроме того, также стоит пересмотреть нормативы потребления голубого топлива и санкции для тех, кто и после списания продолжит накапливать долги.