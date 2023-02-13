В Украине резко повышают тарифы на воду: кому с февраля придется платить в два раза больше

В Украине с февраля 2023-го повысили тарифы на воду в ряде городов. К примеру, в Мукачево цена выросла почти в два раза: с около 30 до 59,79 грн за кубометр (с учетом водоотвода). Решение о повышение цен в крупных городах принимает Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммуслуг (НКРЭКУ), они постановление отсрочили. А вот в небольших населенных пунктов повысить тарифы может местная власть и такие решения уже принимаются.

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Как пишет издание "Карпатский объектив", директор КП "Мукачевводоканал" Олег Казибрида рассказал: подорожание в два раза сопровождалось также введением абонентской платы на воду. "В других городах такая плата уже давно есть, потому что там пересматривают тариф почти каждый год. Что мы не делали! Так как теперь был принят новый тариф, то сразу ввели и абонентскую плату", – заявил он.

OBOZREVATEL уже писал о планах местной власти повысить тариф на воду в Макачево с 28,69 до 59,79 грн за куб. Теперь же такое решение окончательно утвердили. Это один из самых существенных пересмотров тарифа. Для сравнения, в большинстве населенных пунктов цены повышают на 13-25%.

Подорожание связано в первую очередь с ростом заработных плат, подорожанием электроэнергии для водоканалов и ростом цен на ремонтные работы (и материалы, и горючее выросли в цене). Если местная власть не принимает решение о пересмотре тарифов для коммунальных предприятий, то она должна в своем бюджете выделить средства для компенсации низких цен.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы в феврале заплатят за газ по разным тарифам: разница составляет до 28%. У каждого поставщика газа – свой тариф. При этом абсолютное большинство семей платит за голубое топливо "Нафтогазу".

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