В Украине подготовили 10 вариантов повышения тарифов на электричество: детали

В настоящее время существует 10 вариантов изменения тарифа на электроэнергию в Украине. При этом в Кабмине признают: повышение тарифов может вызвать недовольство у потребителей. Однако там уверены: адресные монетарные субсидии для незащищенных слоев населения способны полностью нивелировать социальное напряжение.

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Об этом рассказал советник премьер-министра Украины Юрий Бойко, передает 24 канал. Он отметил: в каком именно виде будет проходить повышение, в настоящее время неизвестно.

В то же время Бойко выразил убеждение, что нынешняя система тарифов, при которой те, кто потребляет меньше 250 киловатт-часов в месяц, платит 1,44 грн за 1 киловатт-час, а кто больше – 1,68 грн, является неправильной. "Определять состояние потребителей по объему потребления некорректно. Ведь "первые 250 киловатт-часов ничем с точки зрения стоимости не отличаются от последующих", – объяснил он.

При этом Бойко признал: имеющиеся варианты изменения тарифа являются "традиционным трудным выбором между экономической очевидностью и политической целесообразностью". "Каким будет решение, посмотрим", – резюмировал он.

Ранее же председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский сообщил, что пересмотр тарифов состоится после окончания отопительного сезона. Причиной он называл необходимость восстановления энергетической инфраструктуры и установление "справедливой цены".

"Были сильные удары по энергетической инфраструктуре. Потери от этого исчисляются большой суммой. … И нам нужно думать, за какие средства восстанавливать. Ведь война продолжается. Кроме международной помощи, основным источником средств для этого должны стать средства, заложенные в тариф на электроэнергию", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что при отсутствии ракетных атак РФ на украинскую энергосистему к графикам плановых отключений тока возвращаться не придется. Те же отключения, которые будут применяться, будут "разовыми" – их целью будет проведение ремонтов.

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