В Украине на время войны переписали правила выдачи субсидий

Правительство разрешило украинцам, которые купили валюту, получать субсидии на оплату коммуналки. Речь идет о тех, кто получил валюту от благотворительных организаций или приобрел ее для оплаты лечения или обучения. Кроме того, субсидии во время военного положения будут переназначены автоматически.

Об этом сообщило Министерство социальной политики. По старым правилам субсидию не назначали, если кто-либо из членов семьи в течение года перед обращением за помощью покупал валюту на сумму более 50 тыс. грн в эквиваленте.

В целом, решение Кабинета министров предусматривает следующие изменения:

Автоматически, без обращения в органы соцзащиты, произойдет переназначение субсидий для всех получателей, получавших жилищную субсидию в отопительном периоде 2021/22 годов. Речь идет о субсидиях, которые будут выплачиваться до начала следующего отопительного сезона.

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При начислении субсидии в регионах, где временно не работают органы соцзащиты, будут учитывать размер субсидии за январь 2022 года и данные 2021 года о соотношении размера субсидий в январе и апреле, в январе и сентябре.

Людям из регионов, где ведутся боевые действия, субсидию назначат с начала сезона независимо от того, в каком месяце сезона они обратились за назначением.

Такие получатели могут не информировать об обстоятельствах, влияющих на назначение и размер субсидии во время военного положения. Но при этом они обязаны проинформировать о таких обстоятельствах в течение первого месяца после отмены военного положения.

Субсидию будут назначать людям, которые получили валюту от благотворительных организаций или приобрели для оплаты лечения или обучения.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам министра соцполитики Марины Лазебной, выплаты всех видов пособий укранцам в апреле профинансированы раньше графика. Речь идет о всех назначенных людям субсидиях, льготах и денежных социальных пособиях.

Также с 1 апреля планово начался перерасчет пенсий работающих пенсионеров. Речь идет о 2,5 млн украинцев. При этом выплатят повышенные пенсии позже – когда в Пенсионный фонд поступят данные о стаже.